GP Monaco, Alonso: “Non siamo i favoriti, ma…”

Il GP di Monaco nega ad Alonso e ai suoi tifosi la tanto attesa 33. La festa è soltanto rimandata?

Da El Plan a Mission 33 il percorso di Alonso da quando è tornato in Formula 1 è sempre stato incentrato verso un solo obiettivo: tornare a vincere! Dall’inizio di questa stagione, Aston Martin ha mostrato un potenziale inaspettato che ha portato l’asturiano sul podio in cinque occasioni su sei. Il connubio esplosivo monoposto – talento cristallino del due volte campione del mondo ha catalizzato l’attenzione degli appassionati e non, che si chiedevano con grande curiosità quando si sarebbe concretizzata questa fantomatica Mission 33. Si sperava che il GP di Monaco potesse regalare questa gioia ad Alonso.

Il primo match point designato era infatti l’appuntamento più glamour del calendario del Circus. Match point prescelto dallo stesso asturiano con un post su Twitter, che non lasciava certo spazio all’immaginazione. Il talento, la verve e la fame di vittoria non gli sono mai mancate, anzi. Alonso l’ha dimostrato in lungo e largo, non solo in questa stagione, ma nell’arco della sua lunga carriera costernata da scelte a volte difficili e agli occhi di molti incomprensibili, ma che hanno sempre tenuto con il fiato sospeso tutti. Dopo una pole sfumata per soli 84 millesimi, anche l’impresa della vittoria non è riuscita. La festa è solo rimandata?

Mancava ritmo, ma…

Nelle dichiarazioni post gara il due volte campione del mondo ha dichiarato: “Abbiamo optato per una strategia differente rispetto a quella adottata da Max, scegliendo di iniziare la gara con le mescole dure. Così facendo abbiamo accantonato la possibilità di poterlo superare alla partenza, dato che il rettilineo fino alla curva 1 era breve. Uno stint lungo per tentare il colpaccio, con la speranza che una Safety Car potesse mescolare le carte. Onestamente sono rimasto sorpreso dall’assenza di Safety, stavolta”. A Montecarlo l’asturiano ha ottenuto il suo miglior risultato in questa stagione.

Another podium! P2 🏆 in Monaco!!!!

So happy after a difficult race, specially with the rain at the end!

Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you 💚💚@AstonMartinF1 !!! pic.twitter.com/HQ4AJa26Jw — Fernando Alonso (@alo_oficial) May 28, 2023

Nonostante non sia riuscito a lottare per la vittoria con Verstappen, il pilota dell’Aston Martin è soddisfatto del risultato ottenuto nel Principato visto che le condizioni erano molto difficili. Anche se, riconosce che si aspettava di avere più ritmo. “Ci abbiamo provato, ma oggi non siamo stati abbastanza veloci. Non abbiamo avuto il ritmo che ci aspettavamo. Inoltre l’arrivo della pioggia ha complicato il tutto, perché si doveva frenare al limite. Ho avuto un bloccaggio in curva 5 e anche un minimo errore poteva porre fine all’opportunità di salire nuovamente sul podio. Sono comunque felice di questo secondo posto, perché è stata una gara molto difficile da gestire”.

Nuovi scenari all’orizzonte?

Il secondo posto ottenuto per il GP di Monaco, sommato allo zero di Perez, permette ad Alonso di accorciare le distanze nel Mondiale Piloti. Soli 12 punti lo separano dal messicano, che attualmente occupa la seconda posizione in classifica. E sebbene l’asturiano ha fatto notare che non “penserà troppo” al Mondiale, spiega che questa è la strada da percorrere e che ha già dimostrato che è possibile arrivare all‘ultima gara con le giuste opzioni, senza avere la vettura migliore.

DRIVER STANDINGS 👀 Alonso closes the gap to Perez, Ocon leapfrogs team mate Gasly to join top 10 👏#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/L1mzjZudsT — Formula 1 (@F1) May 28, 2023

“Non siamo i favoriti e i più veloci con Aston, ma non lo eravamo neanche nel 2010 con Ferrari e abbiamo raggiunto Abu Dhabi da leader del Mondiale. Non siamo stati i più veloci nel 2012, eppure siamo arrivati ​​in Brasile con delle opzioni. Questa è la strada che seguiremo, non penseremo troppo al Mondiale, ma neanche l’accantoneremo. Bastano un paio di ritiri di Max o altro, come quello che è successo a Perez qui, per aprire nuovi scenari. Perciò saremo il più costanti possibile, per non commettere errori e per ottenere il miglior risultato possibile” ha così concluso Alonso.