GP Singapore, Sainz: “Punto alla vittoria, io ci credo”

Carlos Sainz si prende la pole position del GP di Singapore. Lo spagnolo è stato semplicemente perfetto per tutto il fine settimana e ora la Ferrari può sognare il grande

Il pilota spagnolo della Ferrari è il più grande esempio che la Ferrari in questo fine settimana può sognare in grande. In Maranello una vittoria riporterebbe il sorriso sui volti degli uomini della Rossa in una stagione che di soddisfazione ne ha regalate ben poche. In queste weekend del GP di Singapore, Sainz ha fatto le veci di Verstappen: inavvicinabile, imbattibile, cannibale.

Questo è il momento dello spagnolo, che ha sempre affermato di avere un buon feeling con questa SF-23. Che questa sia la volta buona? Sainz dovrà stare attento a Russel, autore di un ottimo ultimo giro e dal suo compagno di squadra Leclerc. La Ferrari può sognare anche la doppietta?

Le parole di Sainz

Queste le parole dello spagnolo nell’intervista post-qualifiche: “Sono partito subito forte fin dalle libere del venerdì. Il feeling con la vettura era molto buono, per cui ho potuto spingere fin dai primi giri. Nel Q3 mi sono concentrato molto al fine di non commettere nessun errore, soprattutto nei punti più difficili. Nel corso delle ultime settimane ho lavorato molto assieme al mio team per capire meglio il pacchetto di aggiornamenti e i risultati si vedono“.

Lo spagnolo continua: “Il feeling è come a Monza, però qui sappiamo che sul passo gara potremmo soffrire di più, ma ce la metteremo tutta. Dovremo stare attenti a Mercedes perché di solito in gara sono un po’ più veloci e avranno una strategia di gomme probabilmente diversa. Io però voglio pensare alla mia gara e a dare il massimo per portare a casa un buon risultato e perché no puntare alla vittoria“.