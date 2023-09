GP Singapore, qualifiche: Sainz fa il bis, catastrofe Red Bull!

Dopo una settimana di sosta, la Formula 1 riparte sul circuito di Marina Bay, a Singapore. La Ferrari ha aperto il fine settimana nel migliore dei modi, dominando tutt’e tre le sessioni di prove libere. Se la Ferrari, soprattutto Sainz, si è mostrata subito in forma a Singapore, stesso non si può dire per le due Red Bull: il miglior posizionamento finora è stato il quarto posto di Verstappen nelle FP3. Approfittano della situazione anche Mercedes e McLaren: la pole position può essere davvero di chiunque. Ecco la sintesi delle qualifiche del GP del Singapore.

L’azione in pista si fa subito eccitante. Al primo tentativo, Verstappen non riesce a ottenere un buon tempo, e così ne approfittano gli altri, che si alternano in cima alla classifica. Al termine del primo tentativo, i primi quattro piloti sono racchiusi in soli ottantacinque millesimi: Russell (col miglior tempo di 1’32″478), Leclerc, Norris e Perez. Anche Sainz, il migliore delle ultime due sessioni di prove, non riesce a brillare in questo primo tentativo.

Al secondo tentativo, però, proprio Verstappen e Sain alzano il tiro: prima l’olandese, con un crono di 1’32″398. Poi arriva Sainz in 1’32″339. E’ prevista un’evoluzione di pista di ben sei decimi, che spinge tutti e venti i piloti a scendere in pista. La situazione diventa caotica: si crea traffico, ma fortunatamente riescono a partire tutti prima della bandiera a scacchi.

Not much left of Lance’s AMR23 after that one 😱 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/sE9gejD3hm

La sessione viene però interrotta a causa di un brutto incidente di Lance Stroll. Il canadese perde la monoposto nell’ultima curva, scontrando violentemente il muro e fermandosi al centro del rettilineo principale con il fianco sinistro completamente divelto. Al momento dell’uscita della bandiera rossa, il miglior tempo era di Yuki Tsunoda in 1’31″991. Gli esclusi, a partire dal basso: Stroll, Zhou, Sargeant, Piastri, Bottas.

Q1 CLASSIFICATION

After all that drama, we end Q1 with Tsunoda, Perez, Hulkenberg, Lawson and Magnussen leading the way!

Bottas, Piastri, Sargeant, Zhou and Stroll are the unfortunate drop-outs#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/EdvmRUCkJ9

