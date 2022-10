GP Singapore, Sainz: “Ho faticato”

Al termine del GP di Singapore, Sainz si è detto soddisfatto del terzo gradino del podio, anche se ha faticato con la vettura

A distanza di tre anni, la Formula 1 è tornata sul circuito cittadino di Marina Bay. Da sempre il GP di Singapore è famoso per mettere a dura prova i piloti dal punto di vista fisico. Tuttavia, questa domenica, i piloti hanno dovuto lottare non solo contro le elevate temperature, ma anche contro l’abbondante pioggia che si è abbattutta sul circuito. L’asfalto ha faticato ad asciugare, constringendo i team a tenere per lungo tempo le mescole intermedie.

“È pazzesco quanto tempo ci abbia messo la pista ad asciugare in gara. Continuavamo a girare, guardavo la pista ma non compariva la linea dell’asciutto in alcuni punti. Si continuava a scivolare tantissimo, ma sicuramente ne terremo a mente per il futuro. Succede solo su questa pista”, ha raccontato Sainz.

SAINZ: “MI SONO ACCONTENTATO”

Uno dei pochi che non ha commesso errori è stato il pilota spagnolo della Ferrari. Dopo una partenza pulita, ha proseguito la sua gara senza alcun intoppo. Gestendo bene le gomme e difendendo la posizione contro Hamilton e poi contro Norris si è assicurato l’ultimo gradino del podio.

Al termine del GP di Singapore, Sainz ha ammesso di far faticato ma di essere soddisfatto per il risultato ottenuto. “Oggi è stata molto dura“. – ha detto- “Non sono mai riuscito a trovare il ritmo sul bagnato e poi non sono riuscito a sfidare i primi due perchè faticavo un po’ con il posteriore della vettura. In quelle condizioni, quando non hai così tanta fiducia ti devi accontentare”.

Ha continuato: “Mi sono accontentato del terzo posto. Non ho commesso errori e ho gestito le gomme. Le prestazioni sono migliorate verso la fine della gara, quando ho trovato un po’ più di fiducia. È un bel risultato per il team e per il campionato costruttori, tuttavia è un peccato non aver vinto”.