GP Singapore, Perez: “Speriamo basti il vantaggio”

Sergio Perez vince, di merito, il GP di Singapore ma rischia di venire retrocesso: si attende il verdetto dell’investigazione per quanto accaduto alla ripartenza

Il riflesso è pressocché lo stesso, lo spunto di Perez però è migliore: già in curva 1 il Messicano, partito secondo, si trova leader del GP di Singapore davanti alla Ferrari. Leclerc lo attacca, soprattutto a seguito del passaggio da intermedie a slick, ma il “ministro della difesa” sfodera tutte le sue armi. Conduce dall’inizio alla fine e vince il GP, ma la ripartenza a seguito della seconda Safety Car rischia di rovinare quanto fatto. Perez sembra aver superato il distacco massimo di 10 macchine dalla vettura di sicurezza, il che gli costerebbe una penalità. La federazione però ha deciso di investigare l’accaduto dopo il termine della gara, dunque al momento il numero 11 resta il vincitore “virtuale” della gara.

Perez: “La mia gara migliore”

Paul di Resta intervista i tre piloti arrivati sul podio a Marina Bay e ovviamente domanda a Perez le sue sensazioni rispetto alla magnifica prestazione.“Senza dubbio la mia prestazione migliore. Ho controllato la gara, anche se il riscaldamento delle gomme era abbastanza difficile. Gli ultimi giri sono stati davvero intensi. Non sentivo tanto in macchina, ma quando sono uscito ho sentito tutto. Ho spinto e dato tutto per vincere oggi“.

La seconda domanda arriva spontanea e riguarda la possibile penalità: “Non ho idea di cosa sia successo, mi hanno detto che ero sotto investigazione, quindi ho aumentato il vantaggio. Speriamo che basti” afferma il Messicano, dunque ignaro del perché la sua vittoria sia in bilico. L’ultima domanda riguarda Verstappen, che aveva il primo “match point” per vincere il campionato proprio in questa gara. L’olandese è giunto al traguardo settimo in seguito ad una brutta partenza e ad alcuni errori di troppo. Checo però non ha dubbi: “Credo che Max potrà vincere in Giappone. Per il team sono comunque molto contento, sarà qualcosa di molto speciale. Io ho avuto una giornata fantastica oggi”. Conclude dunque così Perez, che porta a casa anche il “Driver Of The Day”.