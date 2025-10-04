GP Singapore, Russell: “Non mi farò trasportare, Max parte forte”

Russell sbaraglia la concorrenza: è il più veloce di sempre a Marina Bay sulla pista del GP di Singapore

Mercedes dondola su un’altalena tutto il weekend, ma Russell mette le cose a posto nelle qualifiche del GP di Singapore. Una splendida pole position con annesso record della pista gli consente di partire davanti a Verstappen e Piastri. Grande lavoro anche da parte di Antonelli, ma alla fine è il britannico a prendersi la scena in quel di Marina Bay, regalando alle frecce d’argento la seconda partenza al palo della stagione. Il pilota di King’s Lynn punta a non lasciarsi prendere dalla posizione raggiunta e a regolare i conti con una pista in cui ha sempre commesso errori.

Pronto a mettere una pezza agli errori passati

“Fantastico essere in pole position qui“ risponde Russell a David Coulthard in un’intervista insolita con tutti e tre i piloti. “Ieri era stata una giornata impegnativa per molti motivi diversi, però è bello reagire e ottenere un bel risultato oggi. Ci aspetta una gara lunga e molto sudata domani, però la macchina ha potenziale. Kimi ha fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend e abbiamo iniziato vedere cosa è capace di fare già ieri pomeriggio. E sono molto contento di aver fatto la pole oggi”.

“Singapore non è stata la pista più gentile con me in passato, però nella maggioranza delle volte per colpa mia“ afferma, ricordando la partenza in seconda posizione conclusa in sedicesima. “Sicuramente non mi lascerò trasportare dalla pole position. È il miglior posto da cui partire, c’è un buon vantaggio se parti dal lato della pole su questo circuito, però chiaramente chi mi sta di fianco è abbastanza forte in partenza, è uno che attacca all’interno quindi lo terrò d’occhio. E sembra anche piuttosto carico” conclude, concentrandosi sul primo avversario di domani, Max Verstappen.