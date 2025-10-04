Formula 1 Gran Premio Singapore Primo piano GP Singapore, qualifiche: Russell in pole, Ferrari sesta e settima 4 Ottobre 2025 Lucrezia Marano © Mercedes F1 on X GP Singapore: Russell conquista la pole seguito da Verstappen e Piastri, Ferrari sesta e settima Le qualifiche del GP di Singapore si chiudono con una fantastica pole position di George Russell. Nonostante la pressione di Verstappen e le alte temperature, l’inglese riesce a portare la sua Mercedes in prima posizione, grazie a un fantastico giro in 1:29.158, precedendo l’olandese di soli 0.182s. Si prospetta quindi una gara piena di sorprese e di inseguimenti per la vittoria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1) In seconda posizione troviamo quindi Max Verstappen, che cerca la sua prima vittoria su questo tracciato. In seconda fila troviamo la McLaren di Oscar Piastri e l’altra Mercedes, quella del giovane Andrea Kimi Antonelli. In quinta posizione troviamo Lando Norris. L’inglese, a caccia del suo primo mondiale, sicuramente non è contento del risultato ottenuto, e cercherà la vittoria per chiudere la distanza dal compagno. GP Singapore: come si completa il resto della top 10 Ferrari delude: dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle FP1 di ieri, Lewis Hamilton e Charles Leclerc si posizionano in sesta e settima posizione. Non ottimale, ma è comunque possibile una rimonta per un podio. A completare la quarta fila troviamo Isack Hadjar, che batte nuovamente il compagno Liam Lawson (che si trova in 14a posizione). Ollie Bearman conquista l’ingresso in Q3 e si piazza in nona posizione. Segue infine Fernando Alonso con la sua Aston Martin. Altri dettagli degni di nota: ancora una volta disastro in casa Alpine, che trova le sue monoposto in 18esima e 20esima. In particolare, il francese Pierre Gasly non è riuscito a concludere il Q1, fermandosi in pista per problemi tecnici. Tags: 2025, Alpine F1 Team, Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Fernando Alonso, George Russell, Isack Hadjar, Lando Norris, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Max Verstappen, McLaren, Mercedes AMG Petronas F1 Team, Pierre Gasly, Scuderia Ferrari Continue Reading Previous GP Singapore, FP3: Verstappen precede Piastri, Norris top 5Next GP Singapore, Russell: “Non mi farò trasportare, Max parte forte”