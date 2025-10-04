GP Singapore, qualifiche: Russell in pole, Ferrari sesta e settima

GP Singapore: Russell conquista la pole seguito da Verstappen e Piastri, Ferrari sesta e settima

Le qualifiche del GP di Singapore si chiudono con una fantastica pole position di George Russell. Nonostante la pressione di Verstappen e le alte temperature, l’inglese riesce a portare la sua Mercedes in prima posizione, grazie a un fantastico giro in 1:29.158, precedendo l’olandese di soli 0.182s. Si prospetta quindi una gara piena di sorprese e di inseguimenti per la vittoria.

In seconda posizione troviamo quindi Max Verstappen, che cerca la sua prima vittoria su questo tracciato. In seconda fila troviamo la McLaren di Oscar Piastri e l’altra Mercedes, quella del giovane Andrea Kimi Antonelli. In quinta posizione troviamo Lando Norris. L’inglese, a caccia del suo primo mondiale, sicuramente non è contento del risultato ottenuto, e cercherà la vittoria per chiudere la distanza dal compagno.

GP Singapore: come si completa il resto della top 10

Ferrari delude: dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle FP1 di ieri, Lewis Hamilton e Charles Leclerc si posizionano in sesta e settima posizione. Non ottimale, ma è comunque possibile una rimonta per un podio. A completare la quarta fila troviamo Isack Hadjar, che batte nuovamente il compagno Liam Lawson (che si trova in 14a posizione). Ollie Bearman conquista l’ingresso in Q3 e si piazza in nona posizione. Segue infine Fernando Alonso con la sua Aston Martin.

Altri dettagli degni di nota: ancora una volta disastro in casa Alpine, che trova le sue monoposto in 18esima e 20esima. In particolare, il francese Pierre Gasly non è riuscito a concludere il Q1, fermandosi in pista per problemi tecnici.