GP Singapore, Verstappen critico con Norris

Max Verstappen manca di pochissimo la pole position al GP Singapore. Tuttavia, il risultato in qualifica può farlo sorridere in ottica campionato…

Max Verstappen non si è mostrato completamente soddisfatto, al termine delle qualifiche del GP Singapore. Sul tracciato di Marina Bay, tanti i colpi di scena avvenuti sotto le luci dei riflettori: in primis, la pole position di George Russell e il secondo posto di Max Verstappen. Tra i due ci sono appena 182 millesimi di distacco…

Un risultato che Max non si aspettava, né sperava, in questa fase di campionato con la sfida per titolo. Dal GP d’Italia, il pilota della Red Bull è in splendida forma, con due vittorie consecutive in bacheca. Ciò, sembrano averlo rimesso in gioco per il titolo, per il quale finora gli unici contendenti erano e sembravano essere i due piloti della McLaren.

Il weekend del GP Singapore, per Max Verstappen rappresenta una nuova occasione per tentare di recuperare sui due “Papaya Boys”, con un ottimo risultato già dalle qualifiche. In effetti, le due McLaren hanno un tantino deluso le aspettative, non riuscendo a conquistare almeno la prima fila. Oscar Piastri è terzo, alle spalle del pilota olandese, mentre Lando Norris è quinto.

In Q3, Max Verstappen era riuscito ad assicurarsi il secondo posto, per poi nell’ultimo tentativo andare a caccia della pole, fino a quel momento in mano a George Russell con un ottimo 1:29.158. Peccato per un errore nell’ultima chicane, che ha costretto il quattro volte Campione del Mondo ad alzare il piede, e accontentarsi del secondo posto.

Max: “Deludente non essere primi. Ma la macchina c’è”

Al termine delle qualifiche del GP Singapore, nelle interviste di rito, Max Verstappen ha spiegato quanto accaduto in pista e in particolare l’errore commesso, puntando il dito a Lando Norris. Secondo il pilota olandese, è stata la McLaren del britannico che nel rientrare ai box, l’ha disturbato in quel punto della pista: “Questo succede quando hai una vettura davanti a te, che va a velocità di crociera, a 2 secondi da te. Lo abbiamo notato, e ce ne ricorderemo”.

Interrogato su chi fosse il colpevole, Max ha risposto: “Non era Oscar”.

L’olandese ha poi aggiunto: “È stato un po’ un peccato. Penso che altrimenti, sarei stato vicino alla pole. È sempre emozionante qui in qualifica. Tuttavia, è un po’ deludente non essere primi, ma finora il weekend per noi è stato molto positivo, e la macchina è stata molto competitiva. Quindi, per noi essere secondi è molto buono”.