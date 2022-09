GP Singapore, Mercedes: “Lavoreremo sodo durante la notte”

I piloti della Mercedes si sono detti ottimisti ma consapevoli di dover lavorare sodo per preparsi al GP di Singapore

Dopo tre anni di assenza, la Formula 1 è tornata sul circuito cittadino di Marina Bay. I piloti hanno faticato un po’ a ritrovare la confidenza col tracciato e soprattutto con le elevate temperature, che mettono a dura prova la loro prestanza fisica. Dopo il GP di Monza, la Mercedes si presenta a Singapore con l’obiettivo di ottenere un altro podio.

La prima sessione di prove libere è stata positiva per il team di Stoccarda, che si è trovata subito a suo agio con il set up della monoposto. Le difficoltà si sono invece presentate durante le FP2, quando lo scarso bilanciamento ha impedito ai due piloti di fare un giro pulito e segnare un buon tempo.

RUSSELL: “SONO OTTIMISTA E LAVOREREMO SODO DURANTE LA NOTTE”

Al termine della giornta Russell si è detto ottimista, ma sa che dovranno lavorare duramente in vista delle qualifiche: “Sulla carta è stato un giorno promettente per noi, ma quello che dice la carta non significa nulla. Nel complesso, oggi è andata bene, ma c’è sicuramente molto lavoro da fare per noi”.

Ha continuato: “Questo circuito è davvero unico e le condizioni qui sono complesse. Fa così caldo che ti senti sempre un po’ stordito quando salti fuori dall’auto. La superficie della pista è molto accidentata e penso che in una certa misura tutti abbaino lottato con quello. Sappiamo che questo è un punto debole della nostra macchina, inoltre le gomme qui sono piuttosto sensibili. Sono rimasto sorpreso dai livelli di aderenza sulla nuova superficie della pista e sono sicuro che i miglioramenti della pista continueranno ad evolversi durante il fine settimana”.

“Sono sicuro che in qualifica ci sarà un grande miglioramento dalla Q1 alla Q3. Se riusciremo a trovare la quadra, avremo un’enorme opportunità sul giro in qualifica e sappiamo tutti quanto siano importanti le prestazioni in qualifica su questa pista. Ci sentiamo ottimisti e lavoriamo sodo durante la notte”, ha così terminato la sua analisi.

HAMILTON: “TROPPI BLOCCAGGI E PURPOSING”

A differenza del suo compagno di squadra, il sette volte Campione del Mondo ha faticato un po’ di più durante le FP2. In particolare, si è lamentato del caldo che lo ha messo a dura prova e del fastidioso purposing. “La giornata di oggi è iniziata bene con le FP1, ma non è andata così bene nella seconda sessione” – ha ammesso – “L’auto è quello che è e soffriamo molto di purposing, ma non sembra comunque potremo prender parte al gioco“.

“Non c’è molto che possiamo fare per la rigidità dell’auto con gli strumenti che abbiamo, ma dal punto di vista della configurazione possiamo trovare più tempo. Con il set-up che avevo oggi, c’era un sacco di bloccaggio, che sistemeremo stasera in modo da poter tornare migliori domani. Le condizioni qui sono difficili, mi sento decisamente disidratato dopo le sessioni, un po’ pesante e molto caldo. Ma il problema più grande non è la sfida fisica quanto quella di portare la macchina nella finestra giusta per le qualifiche di domani”, ha concluso Hamilton.

SHOVLIN SUL GP DI SINGAPORE: “LA MERCEDES HA POTENZIALE”

Nonostante alcune difficoltà incontrate in giornata, l’ingnere tecnico di pista è contento delle prime due sessioni di libere. Si è detto soddisfatto di aver potuto provare con costanza, a differenza dei team rivali Red Bull e Ferrari.

“È bello tornare finalmente a Singapore, ma è un circuito difficile e la pausa di tre anni da quando siamo stati qui l’ultima volta non aiuta in termini di capire dove andare in messa a punto o sapere come si comporteranno le gomme. Abbiamo avuto un paio di sessioni abbastanza pulite, soprattutto rispetto a Red Bull e Ferrari che sembravano avere qualche problema. Siamo riusciti a portare a termine la maggior parte del lavoro programmato”, ha detto Shovlin.

“La macchina era un po’ più equilibrata nella prima sessione e sembrava più facile segnare i tempi. Nella seconda sessione abbiamo avuto un po’ di bloccaggi e nessuno dei due piloti ha ottenuto un giro particolarmente pulito, quindi speriamo di essere in grado di fare un passo nella giusta direzione durante la notte. Nel complesso, però, è stato un inizio di fine settimana decente e sembra che la macchina abbia il potenziale per un risultato decente qui”.