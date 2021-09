GP Russia, Russell: “Il nostro obbiettivo è il podio”

Dopo la P3 ed il successivo discusso podio di Spa, George Russell scatterà dalla terza piazzola nel GP di Russia 2021. Il futuro pilota Mercedes ha precluso la top 3 proprio al suo futuro compagno di squadra Lewis Hamilton, soltanto quarto. Dopo un accesso in extremis nel Q3, l’inglese è stato il primo pilota ad assumersi il rischio delle gomme slick in un sabato incredibilmente uggioso, con la pioggia che aveva già imposto la cancellazione delle FP3.

“E’ la seconda volta che sono in top 3 in quattro GP” – ha dichiarato Russell al termine della sessione – “Abbiamo fatto un grande lavoro. Abbiamo scelto la mescola giusta e l’abbiamo montata al momento opportuno.

Oggi le condizioni erano molto complicate. In pista era questione di centimetri, bastava davvero poco per finire fuori. Faccio i miei complimenti a Lando e Carlos, non vediamo l’ora arrivi domani”.

“Ieri il nostro passo è stato uno dei migliori dell’anno. Ovviamente dobbiamo guardarci dalle Mercedes dietro, decisamente più forti. Punteremo molto sulla velocità in rettilineo, sicuramente il nostro obbiettivo finale è il podio. In questo senso non avremo nulla da perdere”.

GEORGE: “It’s crazy [P3]. The team have done a great job, getting the strategy right and putting the right tyres on at the right time.

“Congratulations to Lando and to Carlos. We’re really looking forward to tomorrow’s race. We have nothing to lose”#RussianGP #F1 pic.twitter.com/GxDr4Ovy4U

— Formula 1 (@F1) September 25, 2021