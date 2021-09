GP Russia, FP3: sessione cancellata!

Sarà una giornata molto lunga questa per team, piloti e tifosi. Il maltempo è giunto a Sochi costringendo la Race Direction a cancellare le FP3

In seguito a un venerdì ventoso ma soleggiato, come da promesso quest’oggi a Sochi è arrivata una pioggia torrenziale. La giornata è iniziata con il posticipo di Gara 1 di Formula 2, un antipasto della lunga attesa che ci avrebbe accompagnato nelle ore successive. Le FP3 del GP di Russia non sono così andate in scena alle ore 12.00 locali previste, anzi non sono andate in scena per niente vista l’impraticabilità del tracciato.

🚨 FP3 has been cancelled 🚨 Heavy rain in Sochi means the final practice session will not take place#RussianGP #F1 pic.twitter.com/CTsZnt3tgS — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

Oggi il focus sarà posto nel cercare di trovare il modo di disputare le qualifiche di Formula 1, e possibilmente le tre gare previste delle due categorie cadette – Gara 1 e 2 di Formula 2, e Gara 2 di Formula 3 – che questo fine settimana affiancano la sorella maggiore. E se dopo Spa avevamo pensato che una tale quantità d’acqua non si sarebbe più rivista, dovevamo solo aspettare di approdare sulle rive del Mar Nero.

L’intensità del temporale che si sta abbattendo sulla pista dovrebbe calare nel pomeriggio. Ma se così non fosse? Se non si riuscisse a correre? In tal evenienza le qualifiche andrebbero nuovamente pianificate nella mattinata di domenica. Attenzione però, pure per domani il meteo predice pioggia anche se in forma più lieve. Non dovremmo quindi tornare a vedere gomme slick, ma solo wet o, al massimo, intermedie. Ricordando che nella circostanza estrema che non fosse possibile farle, la griglia sarà determinata dall’ultima sessione di prove libere effettuata – FP2.