GP Russia, segnali incoraggianti da Alpine nel venerdì di Sochi

Quinta e ottava prestazione per le due Alpine dopo la seconda sessione di prove libere in Russia

Un buon inizio di weekend in Russia per il duo Alpine, per quello che sarà il quindicesimo appuntamento del Mondiale 2021. La scuderia transalpina ha piazzato entrambe le monoposto ampiamente all’interno della top ten, concludendo la giornata in quinta posizione con Esteban Ocon e in ottava con Fernando Alonso.

Dati da prendere con le pinze, specie guardando ai recenti weekend di gara. Le monoposto francesi, negli ultimi appuntamenti, si sono spesso espresse sopra il loro potenziale nelle sessioni di prove libere, frutto di mappature motore probabilmente più spinte sin dal venerdì rispetto agli avversari.

🏁 Friday Practice wrapped up nicely. 43 laps on the board. P5 // Esteban 1:34.402

P8 // Fernando 1:34.762#RussianGP pic.twitter.com/l9icrWWold — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) September 24, 2021

OTTIMISMO DALLE PAROLE DEI PILOTI

Sembrano però evidenti i passi avanti fatti rispetto a Monza, tracciato temuto dal team per i lunghi rettilinei che sicuramente non agevolano il power unit Renault. La conferma arriva direttamente dai piloti: “E’ stata una giornata positiva, la vettura sembra comportarsi bene qui”, dichiara Fernando Alonso. L’asturiano aggiunge: “La bandiera rossa causata da Giovinazzi non ci ha permesso di migliorare il nostro giro veloce, ma i diversi setup provati nelle libere 2 hanno dato i loro frutti.”

Sulla stessa linea Esteban Ocon, convinto di aver trovato un buon bilanciamento in questo venerdì di Sochi. “Oggi il lavoro è stato incentrato nel trovare un buon setup viste le previsioni metereologiche di domani. Siamo fiduciosi di essere nella giusta direzione e per questo sono soddisfatto della giornata odierna.”

Il lavoro odierno potrebbe essere annullato nella giornata di domani. Una pioggia copiosa dovrebbe interessare l’area per tutto il sabato, mettendo anche a rischio la disputa dei turni previsti. Nella peggiore delle ipotesi la Federazione è già pronta a inserire la sessione di qualifica nella mattinata di domani, cercando uno spazio tra le gare in programma delle categorie propedeutiche.