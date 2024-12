GP Qatar, Verstappen: “Complimenti al team”

Verstappen domina le qualifiche del GP del Qatar e conquista la pole position, ma a causa di una penalità inflittagli partirà secondo

Max Verstappen ha conquistato la pole position per il GP del Qatar al Losail International Circuit, dopo una sessione di qualifiche emozionante. Il pilota Red Bull ha realizzato un giro straordinario, fermando il cronometro a 1:20.520 e battendo George Russell su Mercedes per soli 55 millesimi. Lando Norris, su McLaren, ha completato il terzetto di testa.

Nonostante un weekend iniziato in salita, con la Ferrari protagonista nelle prove libere, Verstappen ha dimostrato ancora una volta il suo talento. Grazie a un setup perfetto trovato dal team, il campione olandese ha dominato le qualifiche, confermandosi uno dei migliori piloti in griglia.

Domani, partendo dalla prima fila, Verstappen punta a consolidare il suo dominio stagionale, aggiungendo un nuovo successo al suo palmarès. Tuttavia, oltre a Russell, dovrà guardarsi anche dalle due McLaren, pronte a insidiarlo Al termine delle qualifiche, Super Max ha elogiato il lavoro della squadra, ma la sua gioia è stata offuscata da un’indagine per aver ostacolato Russell nell’ultimo giro lanciato. I commissari lo hanno giudicato colpevole, assegnandogli una penalità che lo retrocede in seconda posizione. Verstappen scatterà quindi alle spalle del pilota inglese della Mercedes, promettendo battaglia in gara.

“We managed to learn some good bits from this morning. And I really hope that tomorrow will pay off” #F1 || #QatarGP — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 30, 2024

Dichiarazioni del pilota

Il pilota Red Bull, al termine delle qualifiche, ha dichiarato che: “Non mi aspettavo nemmeno io un miglioramento di questo tipo, complimenti al team e una volta che la monoposto è stata migliorata mi sono sentito subito al meglio. Abbiamo apportato delle modifiche alla vettura, ma non avrei mai pensato che ci fossero da subito stato questo tipo di miglioramenti, è un qualcosa di molto promettente. Spero che anche per la gara di domani la monoposto sia cosi tanto performante. Sono molto contento di essere in pole, era passato cosi tanto tempo dall’ultima volta. Sarà una gara impegnativa sia dal punto di vista fisico che per la gestione delle gomme. L’anteriore sinistra si consuma molto su questo circuito, ma confido che l’assetto attuale della macchina ci permetta di gestire meglio la situazione. La competizione è serrata, come abbiamo visto nella Sprint Race. Mercedes, McLaren e Ferrari sono tutte molto veloci. Ora sembra che anche noi siamo al passo, e spero di confermarlo in gara domani.”