GP Qatar, Qualifiche: Verstappen mette le ali, ma occhio a Russell

Appena terminate le qualifiche del GP del Qatar:

Concluse ufficialmente le qualifiche del GP del Qatar. Il Circuito di Losail ha ospitato oggi le penultime qualifiche della stagione in un weekend, fino ad oggi, targato McLaren. Ma la Mercedes e la Ferrari si fanno vedere. Temperatura più bassa di questo fine settimana per quanto riguarda l’asfalto, aspetto importante da tenere in considerazione. Sessione totalmente da dimenticare per la Williams, con entrambe le vetture fuori in Q1.

Tante sorprese, ma che sorpresa Magnussen

La McLaren vola in Q2, ma è sempre “Super Max” Verstappen a comandare. Sorprende in questa sessione anche Sergio Perez, che riesce a piazzare la sua vettura tra le prime dieci per dodici millesimi. Notizia giunta, però, a scapito di Pierre Gasly. Q2 tiratissima, soprattutto per le prime posizioni. Sorprese di questa sessione sono Fernando Alonso e soprattutto Kevin Magnussen che, al contrario del compagno di squadra, riesce a raggiungere la terza prova.

Diversi sono i tempi cancellati per track limits. Entrambe le McLaren hanno lamentato problemi di sottosterzo ad alta velocità. Problemi ben visibili per il team Papaya: la McLaren sembra infatti aver perso buona parte della velocità che aveva ieri. Norris e Piastri conquistano rispettivamente la terza e quarta posizione in Qatar, al di sotto delle aspettative ma in gara potranno sorprendere. Caso contrario per la Red Bull. Quest’ultima all’apparenza dispersa dopo la Sprint, oggi si è rifatta grazie a Verstappen che spalanca le ali e conquista la sua quarantunesima pole position. Ottima qualifica anche per la Mercedes di George Russell, che domani partirà secondo all’olandese per soli quarantacinque millesimi. Dubbi per un possibile quasi contatto tra i due, ma la pole sembra essere confermata. Quinta e settima casella, invece, per Leclerc e Sainz, divisi da Lewis Hamilton. La gara sarà serrata: che la McLaren e la Ferrari possano arrivare ad un punto definitivo per il Campionato Costruttori?

