FORMULA 1 LIVE – GP Qatar: la gara in diretta streaming

Tutto pronto sul Circuito di Losail per questa ventesima prova del mondiale di Formula 1 che sarà trasmessa in diretta live su F1world. Un superbo Lewis Hamilton si aggiudica la sua pole numero 102 della carriera chiudendo il giro in 1:20.827.

Un tempo che non ha dato scampo al leader del mondiale Max Verstappen che comunque partirà al fianco del pilota britannico.

Si aggiudica la terza pozione Valtteri Bottas mentre Pierre Gasly agguanta la quarta piazzola dopo la foratura subita negli ultimi secondi della Q3 provocando una bandiera gialla che ha cristallizzato la griglia di partenza.

Dalla quinta posizione in griglia di partenza per Fernando Alonso che qui a Losail ottiene il suo miglior piazzamento in qualifica di quest’anno mentre affiancherà lo spagnolo la McLaren di Lando Norris.

Mentre Carlos Sainz riesce almeno a qualificarsi per la Q3, Charles Leclerc si deve accontentare della tredicesima piazza. Esclusi d’eccellenza dalla top ten anche Sergio Perez (11°) e Daniel Ricciardo (14°)

Sarà una gara tutta da guardare, con la Mercedes di Hamilton pronta a dare spettacolo per evitare che l’olandese della Red Bull possa allungare nella classifica piloti.

Rimane comunque difficile stilare un pronostico per questo diciottesimo appuntamento stagionale.

A breve inizierà la 20° gara del mondiale di Formula 1 2021, con lo staff di F1World che seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 14:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via del Gran Premio del Qatar con aggiornamenti live dal Circuito di Losail.

