Qualifiche GP Qatar, Norris: “Guardiamo alla gara di domani”

Entrambe le McLaren beffate da Russell e Verstappen. Il migliore è Norris in terza posizione, che però guarda già alla domenica

Qualifiche entusiasmanti sul circuito del Qatar con Max Verstappen che conquista la pole position, seguito da Russell e Norris. Bel colpo per le McLaren, che si piazzano in terza e quarta posizione davanti alle due Ferrari, rispettivamente quinta con Leclerc e sesta con Sainz. Questo potrebbe consentire al team Papaya di allungare ulteriormente sul Cavallino in ottica costruttori.

Tuttavia Lando Norris non si è mostrato soddisfatto della prestazione, che ha così commentato: “Sì, non la posizione alla quale sparavamo dopo ieri e oggi, però è il massimo che potessimo fare. Il mio giro è stato piuttosto buono, sono abbastanza contento, però non eravamo abbastanza veloci rispetto agli altri. Quindi sono contento del giro, sono contento di aver tirato fuori il massimo, ma non contento del risultato”, ha dichiarato. McLaren si era infatti mostrata molto competitiva, e le previsioni erano quelle di una prima fila tutta arancione.

McLaren ha il primo match point

Con il risultato ottenuto durante le qualifiche in Qatar da Norris e Piastri, il team britannico inizia a intravedere il titolo costruttori. Ora i punti di distacco da Ferrari sono 30, ciò significa che ne bastano solo 14 in più per aggiudicarsi il campionato. Lo stesso Norris ha dichiarato di essere totalmente concentrato sulla gara, che potrebbe assegnarli il primo titolo mondiale.

Il britannico, tuttavia, non si aspetta una gara facile, complici i distacchi ravvicinati tra i vari team. “Guardiamo avanti la gara di domani, abbiamo mostrato un buon passo gara oggi. Io avevo il beneficio di stare davanti, di avere l’area pulita, che è bellissimo. Ma mi aspetto la gara più dura domani”, ha dichiarato.

Inoltre, i due piloti McLaren sono stati protagonisti di una vicenda singolare: Norris lascia passare Piastri in prossimità della linea del traguardo, consentendogli di vincere lasprint. La mentalità in gara sarà diversa, e il pilota numero 4 si dimostra ottimista. “Pensiamo di avere comunque una buona possibilità. Non so se saremo veloci come la Mercedes, non credo. E la regola ha dimostrato quanto siano stati in grado di migliorare da ieri. Per cui diciamo che ci sono tante opportunità per tutti”, ha concluso.