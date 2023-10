GP Qatar, Russell: “È andata meglio di quanto ci aspettassimo”

Un secondo posto che ha sorpreso lo stesso Russell, determinato a dare del filo da torcere alla Ferrari per mantenere il secondo posto nel mondiale Costruttori

“Sono molto contento del terzo posto“. È così che George Russell ha commentato la qualifica del GP del Qatar andata in scena poco fa sul circuito di Losail, senza sapere però che quel terzo posto si era appena trasformato in secondo. Al termine della sessione, infatti, il tempo di Lando Norris è stato cancellato per non aver rispettato i track limits. Di conseguenza, il pilota della Mercedes ha scoperto in diretta di aver guadagnato una posizione. Domenica, in occasione della gara, partirà quindi accanto a Max Verstappen.

Ad ogni modo, Russell si è detto piuttosto soddisfatto del feeling avuto oggi con la monoposto, nonostante le condizioni difficili della pista. Il suo obiettivo, come quello dell’intero team, sarà concretizzare un buon risultato e dare del filo da torcere alla Ferrari, con cui Mercedes sta litigando la seconda posizione nel mondiale Costruttori. Un’impresa che potrebbe essere abbastanza semplice, considerando che la scuderia di Maranello non è sembrata particolarmente in forma durante le qualifiche del GP del Qatar.

L’INCREDULITÀ DI UN SECONDO POSTO

“È stata una giornata molto complicata per tutti“, ha dichiarato Russell al termine della qualifica. “Asfalto scivoloso, c’era tantissimo vento quindi c’era molta sabbia che arrivava in pista. Le condizioni erano totalmente diverse da quelle di stamattina ed è stato davvero divertente […]. È andata meglio di quanto ci aspettassimo“.

Tuttavia, se al momento delle dichiarazioni Russell temeva di dover fare i conti con la velocità delle due McLaren, troverà alle sue spalle il compagno di squadra. Lewis Hamilton, infatti, scatterà dalla terza posizione, conquistata dopo la cancellazione dei tempi per Norris e Piastri a causa del superamento dei track limits. Tuttavia, il suo focus sarà la lotta con la Ferrari per il campionato Costruttori: per riuscire a guadagnare del margine, Russell ha invitato se stesso e il proprio team a “essere costanti e ad attaccare“.