GP Qatar, Verstappen: “Non potevo sperare in nulla di meglio”

Nella giornata di sabato Max Verstappen riuscirà con tutta probabilità a portarsi già a casa ufficialmente il terzo titolo iridato in Formula 1. A dirlo non sono solo i numeri; ma anche la gran prestazione che lui e la sua Red Bull sono riusciti ad esprimere già in questo venerdì. “È stato un gran inizio di fine settimana”.

Come da previsioni non ci sono stati concorrenti che sono stati in grado di mettersi in mezzo fra Max Verstappen e la pole position del GP del Qatar. L’ennesima di questa stagione straordinaria sia per Red Bull che per lo stesso pilota olandese, che domani si prepara ad essere incoronato campione del mondo in Formula 1 per la terza volta consecutiva. Con i rivali che non hanno nemmeno potuto approfittare di un errore nell’ultimo tentativo del classe ’97 – probabilmente avremmo visto altrimenti distacchi ancora più marcati.

“Per noi è stato un grande inizio di fine settimana. Anche se c’è da dire che è stato abbastanza complicato per via del nuovo asfalto che deve ancora gommarsi. Motivo per cui il grip è piuttosto altalenante, e se spingi tanto rischi di sbandare con il posteriore”, le sue parole al termine delle qualifiche. “Sono molto contento di essere in pole, è stata davvero una buona giornata“.

Ricordiamo però che Max Verstappen potrà giocarsi un importante jolly già domani per laurearsi campione del mondo, proprio in occasione della garetta Sprint. E se mai dovesse, come vivrebbe il restante proseguo? Glielo ha chiesto Naomi Schiff. “[Se dovessi laurearmi già campione del mondo al sabato] io voglio comunque vincere domenica. Siamo in pole position ed ovviamente vogliamo vincere la gara. Ma per prima cosa comunque cerchiamo di avere una gran giornata anche domani. La macchina è veloce. Al sabato ci saranno condizioni diverse fra la mattina ed il pomeriggio, sarà quindi difficile prepare al meglio le gomme per farle funzionare bene con la sabbia che arriva in pista”.

Per chiosare il presto tre volte iridato ha però rimarcato l’ottima prestazione che la RB19 ha dimostrato fin dai istanti in cui ha toccato il tracciato di Lusail. “Tuttavia, come già detto, è stato un grande inizio di fine settimana, la monoposto sta andando bene e non potevo sperare in nulla di meglio“.