GP Qatar, la griglia di partenza di Losail

Weekend interessante per la categoria regina dei motori, che continua a scandire il suo calendario con la tappa del GP del Qatar. Tanta azione per la sessione di qualifiche, che segna la griglia di partenza definitiva per la gara di domenica

Si spengono i semafori per la sessione di qualifiche, questa settimana svolte nella giornata di venerdì. Come vogliamo ben ricordare infatti, la tappa del Qatar è una dei tanti appuntamenti in cui è prevista la gara del sabato, o come meglio definita la gara ‘breve’. Tante novità per le vetture presenti in pista, di fatti alcuni team hanno optato per un nuovo pacchetto di aggiornamenti. Le prime a battere il tracciato sono le vetture della McLaren, che si lanciano tra le curve della pista , seguite poi dalle Red Bull e dalle Ferrari. Tanta difficoltà per i piloti della griglia che in questo GP del Qatar iniziano a risentire delle alte temperature del tracciato.

Il Q1 termina con l’esclusione di Sargeant, Stroll, Lawson, Magnussen e Zhou che non riescono a trovare il giusto feeling con la vettura, terminando così la prima sessione. Grande e notevole divario di prestazione notato tra Fernando Alonso e il suo compagno di squadra Stroll, finito confinato nei box alla fine del Q1. Ad aprire la sessione del Q2 sono le vetture delle McLaren che scaldano il motore e tornano a fare la voce grossa. Di fatti, a piazzarsi nelle prime file sono proprio le monoposto di Norris e Piastri, che si difendono caldamente da Max Verstappen. A chiudere il Q2 è l’eliminazione clamorosa di Sainz, seguito da Tsunoda, Perez, Albon e Hulkenberg.

Si spengono i semafori per il Q3, dopo la pausa nei box ritorna l’azione in pista con la vettura del Cavallino Rampante a segnare il primo tempo. Con Sainz costretto ai box, il peso del team ricade su Leclerc, ma che a causa di un errore , non riesce a segnare il suo miglior tempo. A dettare nuovamente la sua supremazia è invece Max Verstappen , che grazie al suo miglior tempo riesce ad ottenere un distacco di mezzo secondo rispetto agli altri piloti. A seguire, le vetture delle Mercedes , molto lontana la Ferrari di Leclerc che fatica ad ottenere il tempo necessario.

La griglia di partenza ufficiale

1. Max Verstappen

2. George Russell

3. Lewis Hamilton

4. Fernando Alonso

5. Charles Leclerc

6. Oscar Piastri

7. Pierre Gasly

8. Esteban Ocon

9. Valteri Bottas

10. Lando Norris

11. Yuki Tsunoda

12. Carlos Sainz

13. Sergio Perez

14. Alexander Albon

15. Niko Hulkenberg

16. Logan Sargeant

17. Lawrence Stroll

18. Liam Lawson

19. Kevin Magnussen

20. Guanyu Zhou