GP Qatar, Norris: “È stata una gara eccezionale”

Dopo una gara fisicamente sfidante, Lando Norris ha conquistato la terza posizione, alle spalle del compagno di squadra

Una GP del Qatar che, nelle battute finali, ha visto Lando Norris dare il massimo per provare al proprio team di essere più veloce del compagno di squadra. Su un circuito sfidante, a causa del caldo e delle condizioni della pista, il pilota della McLaren ha spinto la propria monoposto dall’inizio alla fine, per conquistare quel podio che, stando al weekend costruito dal team, era alla sua portata e assolutamente motivo di orgoglio.

Partito dalla decima piazza, Norris è stato protagonista di una gara costante, resa ancora più soddisfacente dal pit stop realizzato dal team, che è riuscito a sostituire gli pneumatici della sua vettura in soli 1.8 secondi. Un risultato che ha reso orgoglioso tanto Norris quanto l”intera scuderia: si tratta infatti di un risultato che dà una grande spinta al team, in forte ripresa negli ultimi Gran Premi.

UNA GARA SFIDANTE MA CHE PORTA RISULTATI

“È stata una gara eccezionale, dall’inizio alla fine. Ho imparato dall’errore che ho commesso ieri, quando sono andato largo. Ho cercato di stare più stretto e alla fine ha funzionato. Buona partenza, un buon passo. Avevamo un passo migliore oggi e sono molto contento. È stato stressante, faceva tanto caldo…ma è stato un grande risultato. Adesso siamo a tre podi consecutivi. Credo che si potesse spingere di più visto che c’erano queste tre soste, il che ha reso la gara ancora più difficile a livello fisico. È stata una delle gare più impegnative“. Così Lando Norris ha descritto il proprio GP del Qatar al termine di una gara difficile, ma entusiasmante.

Il pilota della McLaren si è complimentato anche con il compagno di squadra, che non ha commesso errori ed è stato molto costante nel rincorrere e mantenere la seconda posizione. Dopo la gara di oggi, la scuderia di Woking è appare sicuramente come la seconda forza in pista, nonostante la classifica costruttori premi McLaren e Ferrari al momento. Il risultato conquistato tanto da Norris quanto da Oscar Piastri è un segnale positivo per il team, che punta a raggiungere una posizione altrettanto soddisfacente nelle gare che li separa dalla fine di questo mondiale.