GP Qatar: i piloti si aspettano un circuito veloce

I piloti di Formula 1 si aspettano che il circuito del Qatar sia piuttosto veloce e impegnativo a livello fisico

Per chiudere il terzo appuntamento consecutivo prima di volare in Arabia Saudita, la Formula 1 ha fatto tappa in Qatar. Si tratta di un nuovo circuito per la maggior parte dei piloti in griglia, solo Perez e Mazepin hanno già avuto esperienze precedenti. Per prepararsi al meglio, i team hanno aiutato i propri piloti ad affrontare il weekend attraverso delle sessioni di guida al simulatore. Così hanno iniziato a fare esperienza e comprendere cosa aspettarsi dal circuito. In particolar modo, vedremo vetture ad alto carico aerodinamico e curve molto rapide che metteranno a dura prova i piloti.

“E’ una pista piuttosto veloce“, ha detto Lando Norris quando gli è stato chiesto da Motorsport. “Non so come saranno le gare, non ne ho ancora idea. Tuttavia, sembra essere un tracciato molto divertente. Penso sia positivo per noi piloti provare qualcosa di nuovo e cercare di adattarci. E’ sempre entusiasmante quando si può provare un nuovo circuito e quindi cose diverse. La parte migliore è sempre scendere in pista e capire se la corsa sarà divertente”.

GASLY E RUSSELL: “SEMBRA DIVERTENTE”

Anche Gasly e Russell si aspettano una gara molto veloce e impegnativa dal punto di vista fisico. Il pilota francese ha così spiegato: “Sarà una pista ad altissima velocità. E’ difficile fare un confronto con qualsiasi altro tracciato in cui siamo stati, quindi sarà una grande sfida. Quando l’ho porvata al simulatore mi sono divertito, sembra essere davvero emozionante. La velocità è piuttosto elevata, le numerose curve sono lunghe e veloci quindi potrebbe essere difficile seguire gli altri, ma vedremo. Probabilmente sarà anche una pista fisica in termini di forza G”.

Russell ha concordato con quanto già detto dai suoi colleghi: “A essere onesti è una pista abbastanza divertente: molto veloce, ampia, alto carico aerodinamico, anche un lungo rettilineo. Penso che ci saranno delle belle corse”. Ha poi aggiunto: “Sicuramente i top team hanno un vantaggio in fatto di simulatore. Ma la Formula 1 offre sempre molto possibilità. I piloti devo imparare la pista e i team devo studiarla a fondo. Quindi, unendo le forze si può trarne il massimo“.