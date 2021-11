Seidl: “In McLaren dobbiamo essere realisti”

Andreas Seidl si esprime riguardo il mondiale costruttori: di questo passo, secondo lui sarà difficile il terzo posto per McLaren

Ultima chiamata in chiave mondiale per McLaren: non sono ammessi errori in Qatar per il team papaya di Norris e Ricciardo. Con l’aggiornamento del motore di Ferrari, la scuderia di Maranello ha ottenuto risultati davvero ottimi, agguantando il terzo posto in campionato e sorpassando la squadra britannica di 31.5 lunghezze. E quei punti presi in Messico e in Brasile pesano come un macigno. A tal proposito si è espresso Andreas Seidl: McLaren deve lavorare sodo, ma anche essere realista con i mezzi che ha a disposizione.

A PlanetF1, ha detto Seidl: “Chiaramente, dobbiamo affrontare la realtà. Se tutto va bene per la Ferrari, a fine stagione sarà difficile, per noi, conquistare il terzo posto. Ma allo stesso tempo, finché è teoricamente possibile, cercheremo di resistere e di non lasciare troppi punti a Ferrari”.

“La cosa attualmente più importante è tornare ad inanellare risultati concreti e fare tanti punti. Negli ultimi due weekend di gara, dove, sulla carta, non avevamo la monoposto più forte, era ancora possibile ottenere buoni risultati e portare a casa punti importanti. Questo è quello che non siamo riusciti a fare, ed è ciò che dobbiamo fare meglio“, prosegue il team principal.

FULL GAS PER LE ULTIME TRE GARE

Successivamente, Seidl ha parlato degli obiettivi di McLaren per la fine della stagione: “È chiaro che su alcune piste la nostra monoposto è molto più forte di Ferrari. Nelle ultime gare non siamo riusciti a prendere i punti che erano totalmente abbordabili per noi. E questo è ovviamente deludente. Ma allo stesso tempo, ci sono anche delle ragioni per cui non siamo riusciti a farlo. Quindi dobbiamo tornare a spingere forte per queste ultime tre gare e cercare di fare meglio”.

“Dobbiamo essere realistici su ciò che è possibile ottenere al termine di questa stagione. Allo stesso tempo, indipendentemente dalla battaglia nel Campionato Costruttori, è importante nelle ultime gare che McLaren torni ad avere quel caratteristico slancio positivo e che ottenga più punti possibili”, afferma Seidl per concludere.