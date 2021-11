Alonso: “Il rapporto con Hamilton è cambiato, ma il rispetto c’è”

Fernando Alonso ha riconosciuto che il suo rapporto con Lewis Hamilton è attualmente più distaccato rispetto a prima

Lo spagnolo sostiene che lo stile di vita del britannico li abbia allontanati in questi ultimi anni. Eppure sottolinea che siano stati molto in contatto negli anni successivi al suo primo periodo in McLaren. L’asturiano spiega che sia lui che il britannico erano chiari sul fatto che la gestione della McLaren nel 2007 non fosse l’ideale. Oltre a ciò occorre ricordare che a quel tempo i due erano ancora giovani ed estremamente competitivi. Dopo quell’anno da compagni di squadra sono comunque rimasti in contatto, ma negli anni il rapporto tra Alonso e Hamilton è diventato man mano più distaccato.

“Abbiamo parlato nel 2008, 2010 e 2011 ed eravamo più vicini che mai in quegli anni. Ciò anche perché abbiamo capito che nel 2007 non siamo stati gestiti molto bene dal team. Allora eravamo entrambi giovani e molto competitivi, quindi non poteva esservi altra conclusione nel 2007. Entrambi però ci rispettiamo molto, seppur non abbiamo lo stesso rapporto che avevamo in passato. Abbiamo opinioni differenti su varie cose e Lewis ha uno stile di vita diverso rispetto ad alcuni di noi. Inevitabilmente ciò separa” ha così affermato Alonso per quel che riguarda il rapporto che ha con Hamilton.

LA LOTTA TRA PIU’ TEAM E PILOTI E’ PIU’ INCALZANTE SECONDO L’ASTURIANO

Alonso crede che la lotta per l’iridato tra due piloti e due squadre diverse sia molto positiva per lo sport. L’asturiano preferisce questo tipo di battaglia a quella tra compagni di squadra, dove vi è una vettura di gran lunga superiore alle altre. “Va bene per lo sport in generale, a tutti noi piace una lotta vera, non solo circoscritta tra due compagni di squadra. La Mercedes ha fatto bene in alcune gare e la Red Bull in altre, ma la lotta si deciderà ad Abu Dhabi ed è così che la Formula 1 dovrebbe essere”, ha così proseguito. Infine, per quanto riguarda la line up della Mercedes del 2022, l’asturiano applaude il grande lavoro del giovane britannico in Williams.

ALONSO METTE IN GUARDIA RUSSELL

Alonso mette però in guardia Russell, perché avere Hamilton come compagno di squadra è un qualcosa di completamente diverso. Lo spagnolo crede che ci saranno meno differenze rispetto a quelle attuali con Valtteri Bottas, ma battere una leggenda non è mai facile. “Da ciò che ho visto, George ha fatto grandi cose alla Williams, ma combattere con Lewis è tutta un’altra cosa. Sebbene George abbia fatto molto bene, Lewis è comunque una leggenda, un grande campione, quindi non è mai facile batterlo, a prescindere dal talento a disposizione”, ha così concluso il due volte campione del mondo.