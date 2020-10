FORMULA 1 LIVE – GP PORTOGALLO: la gara in diretta streaming

FORMULA 1 LIVE, GP DEL PORTOGALLO LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA PORTIMÃO IN DIRETTA!

Dopo due settimane di pausa la Formula 1 si sposta in Portogallo sul tracciato di Portimão. L’anomala stagione 2020 sta regalando l’ennesima perla: insieme al Mugello, e al Nürburgring i piloti hanno scoperto un vero circuito dove finalmente, poter esaltare le proprie qualità. Questo impianto situato tra le colline portoghesi è caratterizzato da continui saliscendi che lo rendono molto tecnico e impegnativo.

Ma torniamo alla gara di oggi con le due Mercedes in prima fila e dove Lewis Hamilton ha agguantato all’ultimo giro la sua 97° pole position della carriera, affiancato dal compagno di box Valtteri Bottas deluso dopo aver dominato le tre sessioni di prove libere.

Sul giro secco, la Ferrari, sembra aver ritrovato un po’ di smalto con il quarto posto di Charles Leclerc, mentre la terza piazzola è abitualmente occupata dalla Red Bull di Max Verstappen.

Stilare un pronostico per questo dodicesimo appuntamento stagionale, sembra alquanto difficile, vista la particolarità della pista.

A breve inizierà la dodicesima gara stagionale del mondiale di Formula 1, con lo staff di F1World che seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 13:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, del Gran Premio del Portogallo con aggiornamenti live da Portimão.

FORMULA 1 LIVE, GP DEL PORTOGALLO LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA PORTIMÃO IN DIRETTA!