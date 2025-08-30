GP Olanda, Verstappen: “sarà importante concentrarsi sulla gara”

GP Olanda, Max Verstappen conquista la terza posizione al termine delle qualifiche

Sono terminate le qualifiche al GP d’Olanda, a conquistare la terza posizione al termine nel circuito olandese è il pilota di casa Max Verstappen, a circa due decimi dal tempo della pole. A conquistare la prima fila e partire davanti al pilota olandese nella gara di domani ci saranno i due piloti McLaren, con Lando Norris che ottiene il secondo tempo per soli 12 millesimi da Oscar Piastri, che conquista la pole position.

Quali closes out a sunny Saturday in Zandvoort ☀️ Max starts from the second row in P3, with Yuki pushing from P12 | PIA, NOR, Max , HAD, RUS, LEC, HAM, LAW, SAI, ALO.#F1 || #DutchGP pic.twitter.com/6i4n6DZjX4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 30, 2025

Le dichiarazioni di Verstappen post qualifiche

Un giro straordinario, in particolare nel secondo settore, quello che consente a Max Verstappen di ottenere la terza posizione nelle qualifiche di Zandvoort. “Questo weekend per noi è stato complicato, ma nelle qualifiche siamo andati meglio e siamo molto contenti di questo”, ha dichiarato il pilota RedBull. Un weekend speciale per Max Verstappen quello olandese in quanto pilota di casa, e il pubblico lo ha accolto benissimo. “Il pubblico è stato fantastico tutto il weekend ed è bellissimo vedere cosi tanto arancione sugli spalti”, commenta il pilota.

Un circuito difficile quello di Zandvoort, una pista veloce e con poche vie di fuga e quando gli pongono la domanda su questo argomento Max sottolinea che è quello che gli piace della pista. “È per questo che mi piace, infatti sono molto felice di essere qui”, riferisce il pilota olandese nell’intervista.

Nella gara prevista di domani, Verstappen partirà dietro ai due piloti della McLaren. “Le McLaren sono molto veloci questo weekend, è importante concentrarsi sulla nostra gara e vedere cosa riusciremo a fare. Abbiamo fatto un buon passo avanti per ora e speriamo di continuare così”, ha concluso Max Verstappen.

Ilaria Atzeni