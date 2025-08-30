GP Olanda, Norris: "Ci sarà da divertirsi..."

GP Olanda, Lando Norris ottiene il secondo posto al termine delle qualifiche. La griglia di partenza sarà prima fila McLaren

La griglia di partenza del GP Olanda, vedrà Lando Norris occupare la seconda posizione, dopo una qualifica combattuta sul filo dei millesimi.

A Zandvoort, sarà prima fila interamente occupata dalla McLaren, con Oscar Piastri in pole position, con un vantaggio di appena dodici millesimi sul compagno di squadra. Un distacco minimo, segno di un equilibrio interno al team e che inevitabilmente, alimenta la curiosità per una gara, che si prospetta aperta a qualsiasi scenario.

Lando: “Dispiaciuto di non essere in pole…”

Al termine delle qualifiche del GP Olanda, Lando Norris ha così commentato la sua prova: “Io e Oscar siamo stati vicini per tutto il weekend, quindi questa pole poteva andare facilmente a vantaggio di uno o dell’altro“.

“Tuttavia, sono dispiaciuto di non essere io in pole. Siamo vicini e abbiamo fatto entrambi dei bei giri, per cui non è la fine del mondo.”

Lando: “Si può partire bene dalla seconda posizione”

Il pilota della McLaren, ha poi sottolineato le condizioni che non l’hanno aiutato a fare meglio: “Non credo che avrei potuto cambiare qualcosa, nel mio ultimo giro. Credo che, dipenda anche dalla fortuna del momento. È stata dura, ho fatto dei bei giri sia in Q1 che in Q2, ma nell’ultimo giro, mi è mancato un po’ di vento nel rettilineo che mi ha fatto perdere un centesimo”.

Malgrado la delusione per non essere riuscito a ottenere la pole, Lando Norris ha voluto applaudire il compagno di squadra: “Oscar ha guidato benissimo, così come in tutta la stagione. Quindi, domani ci sarà da divertirsi“.

Our duo sail through to Q2 ⛵️⛵️⛵️ Oscar P1

Lando P2 #McLaren | #DutchGP pic.twitter.com/VJxJxk0YaI — McLaren (@McLarenF1) August 30, 2025

Lando Norris guarda già al GP Olanda, pensando alle opportunità che potrà ottenere, partendo dal secondo posto: “Lo scorso anno, ho visto come si possa partire bene anche dalla seconda posizione. Non direi che l’interno sia meglio, ma in gara ci sono tanti giri, quindi i giochi sono sicuramente aperti. Vedremo chi sarà il vincitore alla fine”.

Il circuito di Zandvoort, come abbiamo visto negli ultimi anni, promette spettacolo e colpi di scena. Grande attenzione al vento, alla strategia e alle possibili lotte che si creano, così come ad altri fattori. Dunque, non ci resta che assistere al GP Olanda e alla grande sfida tra i due alfieri della McLaren.