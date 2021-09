FORMULA 1 LIVE – GP OLANDA: la gara in diretta streaming

A breve inizierà la tredicesima gara stagionale del mondiale di Formula 1, sullo spettacolare circuito di Zandvoort dove Max Verstappen è riuscito a conquistare la sua decima pole della carriera davanti al proprio pubblico e facendo meglio del diretto rivale Lewis Hamilton in seconda posizione.

Rivedremo quindi la stessa prima fila del GP di Gran Bretagna, sperando di non rivivere l’episodio che ha messo KO l’olandese.

Dietro ai due contendenti al titolo iridato 2021 ci saranno Valtteri Bottas e Pierre Gasly ormai diventato un esperto di qualifiche grazie alla sua AlphaTauri sempre più competitiva.

Saranno le due Ferrari a giocarsi il tutto per tutto partendo dalla terza fila e cercando di guadagnare posizioni proprio durante le prime fasi della partenza.

E allora mettiamoci comodi e godiamoci questo tredicesimo appuntamento della stagione 2021 che inizierà alle ore 15:00.



Il Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD mentre TV8 si occuperà della differita in tarda serata, ma se non volete perdervi nemmeno un minuto della diretta, lo staff di F1world seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 14:40 saremo assieme, in diretta, per assistere assieme al via della tredicesima gara del 2021: il GP d’Olanda di Formula 1 è live su F1world, con aggiornamenti in diretta della gara da Zandvoort.

FORMULA 1 LIVE, GP D’OLANDA LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA ZANDVOORT IN DIRETTA!

