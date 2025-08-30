GP Olanda, qualifiche: Piastri in pole a Zandvoort, Norris battuto

GP Olanda: Piastri in pole a Zandvoort, Norris battuto

Emozioni e colpi di scena a Zandvoort per le qualifiche del GP di Olanda : Oscar Piastri conquista la pole position davanti al compagno di squadra Lando Norris, battuto per pochi millesimi. L’australiano firma la sua quinta partenza al palo in carriera, tutte ottenute nel 2025, ma è la prima volta sul tracciato olandese. Alle loro spalle, Max Verstappen non riesce a portare la Red Bull oltre il terzo posto, mentre sorprende Isack Hadjar con una prestazione da applausi in quarta posizione.

Il team di Woking si conferma la monoposto da battere in questa stagione, ma il duello interno fra Piastri e Norris accende il mondiale. Seguono George Russell con la Mercedes e le due Ferrari, apparse ancora una volta lontane dal vertice con Charles Leclerc e Lewis Hamilton soltanto sesto e settimo.

Delusione anche per Kimi Antonelli: l’italiano resta escluso dal Q3 per appena 21 millesimi, chiudendo undicesimo ma mostrando comunque un passo vicino al compagno di squadra Russell. La crescita è evidente, ma l’occasione per entrare nei dieci gli sfugge ancora una volta di mano.

Q1 interrotto dall’incidente di Stroll

La prima fase di qualifiche si apre con un colpo di scena: Stroll va a muro all’ultima curva nel suo primo giro lanciato e provoca una lunga bandiera rossa. Eliminati oltre al canadese anche Colapinto con l’Alpine, Hulkenberg con la Sauber e le due Haas di Ocon e Bearman. I piloti McLaren e Verstappen sono gli unici a passare il taglio con un solo set di pneumatici soft, a conferma della loro superiorità.

Oh no! That’s Stroll into the barriers at Turn 13 He’s got going again and heads back to the pits #F1 #DutchGP pic.twitter.com/LOTIzRfRps — Formula 1 (@F1) August 30, 2025

Norris risponde in Q2 ma Piastri mette un punto nel Q3

Nel secondo segmento delle qualifiche del GP di Olanda la McLaren continua a dominare: Norris risponde al compagno con un tempo di 1’08″874, davanti a Piastri e Verstappen. La lotta per la top 10 si decide per pochi centesimi: Antonelli resta escluso di un soffio, seguito da Tsunoda con la Red Bull, Bortoleto con la Sauber, Gasly con l’Alpine e Albon con la Williams.

L’ultimo atto vede i big scendere in pista con pneumatici nuovi: Piastri sigla la pole provvisoria in 1’08″662, con Norris staccato di appena 12 millesimi. Verstappen si conferma terzo, lontano quasi quattro decimi. All’ultimo tentativo i due papaya non migliorano e l’australiano si prende una pole di platino. Hadjar conferma la sua straordinaria qualifica con il quarto tempo, seguito da Russell e dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton.

La griglia di partenza del GP d’Olanda promette spettacolo: McLaren davanti a tutti, Verstappen atteso alla rimonta e Ferrari costretta a inseguire ancora una volta.