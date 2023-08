GP Olanda, Verstappen: “Non è stato facile, ma sono felice”

Verstappen mette in tasca la sua nona vittoria consecutiva, infrangendo le speranze di Fernando Alonso di soffiargli il gradino più alto del podio nel GP d’Olanda

Quello andato in scena questo pomeriggio sul circuito di Zandvoort è stato un GP d’Olanda ricco di colpi di scena. Sulla pista di casa di Max Verstappen era prevista una gara emozionante, ma forse nessuno si aspettava questo epilogo. Tra il sole e la pioggia di Zandvoort, tuttavia, l’olandese ha dimostrato ancora una volta il potenziale suo e della sua monoposto, che non si sono lasciati spaventare né dalle condizioni meteo né dalle strategie degli avversari.

In casa Red Bull hanno preso decisioni forse discutibili per regalare a Verstappen un GP d’Olanda indimenticabile, a scapito soprattutto del compagno di squadra Sergio Perez. Tuttavia, Verstappen è stato autore di una partenza perfetta che non lo ha intimorito e che gli ha poi permesso di sfruttare una strategia che gli ha consegnato la prima posizione, tanto voluta proprio sulla pista di casa.

Se nel corso del venerdì l’olandese si era detto sì soddisfatto ma consapevole di avere ancora alcuni aspetti su cui lavorare, durante la gara odierna ha avuto pochi dubbi e ha dimostrato una calma e una concentrazione degne di un campione del mondo. Verstappen ha dimostrato di avere un certo sangue freddo anche durante la ripartenza, riuscendo a non farsi sorprendere da un agguerritissimo Fernando Alonso.

VERSTAPPEN, PELLE D’OCA DENTRO L’ABITACOLO

Intervistato al termine del GP d’Olanda, Verstappen si è detto molto contento del risultato conquistato, che ora lo affianca a Sebastian Vettel come numero di vittorie consecutive. Nelle ultime nove gare, infatti, Verstappen è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, infrangendo qualsiasi speranza degli avversari. Monza sarà per lui l’occasione di conquistare anche la decima vittoria? Per il momento, l’olandese rimane focalizzato su quanto appena costruito e rimanda alla prossima settimana tutte le considerazioni sul Gran Premio d’Olanda.

“È incredibile. Oggi non è stato facile, le condizioni meteo non ci hanno aiutato ed è stato difficile prendere sempre la direzione giusta. Avevo già la pelle d’oca quando hanno suonato l’inno nazionale prima della partenza. E nonostante il brutto tempo i fan ci danno ancora dentro alla grande, è fantastico“, ha dichiarato Verstappen, che al termine dell’intervista ha anche regalato un pensiero in olandese ai tanti tifosi accorsi sulle tribune, nonostante le condizioni meteo avverse. “Era molto difficile, perché la pressione era molto alta“, ha poi proseguito. “Sono molto felice di aver vinto qui“.