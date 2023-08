GP Olanda, Gasly: “Bello tornare competitivi”

Pierre Gasly torna sul podio a Zandvoort dopo una gara intensa e interminabile: il pilota Alpine porta a casa il terzo posto

Il meteo quest’anno sembra non voler lasciare in pace i nostri piloti. Anche a Zandvoort la pioggia si è abbattuta sul tracciato e ha dato del filo da torcere a scuderie e piloti. Il GP di Olanda si è rivelato più complicato del previsto, con interruzioni e riprese che però non hanno impedito al pilota Alpine Pierre Gasly di conquistare, inaspettatamente, il terzo gradino del podio.

UNA GARA COMBATTUTA FINO ALL’ULTIMO

Fin dalla partenza, il pilota francese ha portato avanti una gara perfetta. Ma il tutto è stato racchiuso negli ultimi tre giri, alla ripartenza dopo la bandiera rossa. La vettura di Gasly era la quarta in pista, ma approfittando della penalità di cinque secondi di Sergio Perez è riuscito a salire sul podio. “Mi sento davvero alla grande. Che gara!” commenta il pilota al termine del Gran Premio.

“Non è stata sicuramente la più semplice dell’anno. E non abbiamo avuto un inizio semplice di stagione. Sto cercando di migliorare gara dopo gara e quindi è stato bellissimo ritornare subito in forma dopo la pausa estiva. Abbiamo già conquistato un podio con la Sprint, ma non è un vero e proprio podio. Quindi sono proprio contento per il risultato di oggi“.

GP OLANDA: OTTIMA RIPARTENZA PER GASLY

Il momento chiave della corsa di Gasly sono stati dunque quei pochi giri finali, durante i quali il pilota ha dato il tutto per tutto per restare dietro la scia di Perez. “Anch’io avevo già avuto una penalità di cinque secondi, quindi ho pensato ‘Uno a uno, adesso siamo pari‘.” afferma il pilota francese. “Ho cercato di spingere il più possibile per mantenere quei cinque secondi, e ci sono riuscito. E’ stata una gara lunghissima, complicata dall’inizio alla fine. Ma è una grandissima soddisfazione per tutti noi.” dichiara per chiudere.