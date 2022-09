GP Olanda, Sainz: “Molte opportunità a livello strategico”

GP Olanda, Carlos Sainz è terzo al termine delle qualifiche. Ma, che rischio per il pilota della Ferrari in Q1!!!

Concluse le qualifiche del GP Olanda, 15° prova della stagione di Formula 1 2022, con Carlos Sainz che ottiene il terzo posto, alle spalle di Max Verstappen oggi in pole position con la sua Red Bull e di Charles Leclerc, sulla Ferrari. Domani, lo spagnolo scatterà dalla seconda fila, con accanto Lewis Hamilton su Mercedes.

Non è stata una qualifica semplice e con diversi colpi di scena. Red Bull velocissima, ma le Ferrari pare essere lì vicino. Tuttavia, Carlos Sainz è sembrato faticare nel tentativo di ottenere una buona posizione sulla griglia. Infatti, in Q1 ha rischiato di finire tra i piloti eliminati, ed è riuscito a salvarsi con il 14° posto.

Meglio in Q2, tanto che riesce a registrare il tempo più veloce in 1’10″814, e ottenere il primo posto. Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, George Russell su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull.

Infine, in Q3 lo spagnolo della Ferrari, si accontenta del terzo posto. Per domani si prospetta una gara, ricca di sorprese e possibili colpi di scena. Carlos Sainz, Charles Leclerc e la Scuderia Ferrari, sono chiamati a una gara di attacco e rimonta, per cercare di recuperare più punti possibili, nei confronti di Max Verstappen e della Red Bull. Vedremo…

Carlos: “Lavoro discreto”

“È stato un giro pulito, senza errori. Mancava un ultimo mezzo decimo, per poter battere Charles e Max. Però ero al limite, ogni piccolo metro di pista che riuscivo a sfruttare contava. Non è stata una qualifica semplice, dal Q1 al Q2, e al Q3. Tuttavia, abbiamo fatto un lavoro discreto,” così le prime parole di Carlos Sainz, a proposito dell’ultimo tentativo, che gli ha dato la terza posizione.

Poi, sulla difficoltà della pista di Zandvoort soprattutto dal punto di vista fisico, Sainz ha così risposto: “È molto dura su questa pista, soprattutto con queste macchina, più pesanti. C’è molta resistenza all’aria ed è molto esigente sulle gomme, perché abbiamo notato del surriscaldamento, ma anche del degrado”.

Infine, uno sguardo alla gara di domani: “Penso che domani, sarà una giornata interessante. Succederanno tante cose, e sarà difficile superare su questa pista. Tuttavia, ci saranno molte opportunità a livello strategico“.