GP Olanda, qualifiche: tra Verstappen e Leclerc una battaglia al millesimo di secondo

Non ce n’è per nessuno: l’eroe di casa conquista la pole position per la partenza di domani, nonostante le Ferrari abbiano cercato di avvicinarglisi

A Zandvoort Max Verstappen regala alla marea Orange una qualifica spettacolare. Si assicura la pole position senza alcuna pressione, minimamente scalfito dal timore della minaccia Ferrari che, soltanto negli ultimi istanti, sembrava potersi avvicinare al bolide Red Bull. Leclerc, infatti, sembrava poter riaccendere le speranze dei tifosi di Maranello. Il monegasco deve però accontentarsi di un secondo posto, seguito alle sue spalle dal compagno di squadra Carlos Sainz. Ecco il riasunto delle qualifiche in Olanda, nella terra di Max Verstappen.

Q1: VERSTAPPEN IRRAGGIUNGIBILE NELLE QUALIFICHE IN OLANDA

Semaforo verde e Verstappen non tarda a scendere in pista. Il suo è uno dei primi tempi registrati, ed è anche il migliore in assoluto. Con solo un tentativo, l’eroe di casa si mette al sicuro, registrando un crono di 1’11″317. Dietro di lui, gli altri piloti si contendono l’entrata in Q2. La competizione è alta: tra il primo e il quindicesimo tempo passa soltanto un secondo di distacco. E tra il primo e il settimo, soltanto cinque decimi.

Gli esclusi al termine del Q1 sono, in ordine, Valtteri Bottas, Magnussen, Ricciardo, Vettel e Latifi. Il tedesco dell’Aston Martin perde un’ottima occasione nell’ultimo giro cronometrato, durante il quale riesce a ottenere il miglior tempo nel primo settore, grazie all’utilizzo di una buona scia. Eppure, il giro viene interrotto da un’uscita di pista nell’ultima curva. Ricciardo continua a essere lontano dal compagno di squadra, che invece registra il quinto tempo.

Seb was giving it everything in his final flying lap before running wide into the gravel #DutchGP #F1 pic.twitter.com/ikJeRdHcVx — Formula 1 (@F1) September 3, 2022



Norris sarà però investigato a fine sessione per un unsafe release, che ha costretto Tsunoda e Russell dietro di lui a una pericolosa improvvisa frenata. Carlos Sainz, invece, si salva appena con il quattordicesimo tempo. Lo spagnolo è infatti l’ultimo a scendere in pista per il secondo tentativo. E una volta sicuro di essere in Q2, rientra ai box senza completare il giro.

Q2: IL RE MAX VIENE SPODESTATO

La seconda sessione viene ritardata di qualche minuto, a causa di un fumogeno lanciato in pista che provoca una bandiera rossa. Fortunatamente, in quel momento Alexander Albon era l’unico a girare in pista. Quando le qualifiche riprendono, Verstappen è di nuovo uno dei primi a uscire. Con gomma usata, riesce a far scendere il suo miglior tempo a ben 1’10″927.

A flare on the track prompts a red flag #DutchGP #F1 pic.twitter.com/DuhP7LIRs3 — Formula 1 (@F1) September 3, 2022



Tra gli altri piloti la battaglia è aperta: Verstappen decide di non scendere in pista per il secondo tentativo, e così viene superato da George Russell e da Carlos Sainz. Lo spagnolo registra il tempo più veloce in 1’10″814. Con gomma nuova, invece, Leclerc resta alle spalle di Verstappen di qualche millesimo. Gli eliminati sono dunque Gasly, Ocon, Fernando Alonso, Zhou e Albon. Mick Schumacher riesce così, a discapito del compagno di squadra eliminato in Q1, a riservarsi un posto per il Q3.

Q3: LE QUALIFICHE TERMINANO E VERSTAPPEN CONQUISTA LA POLE POSITION

Ancora una volta Verstappen esce per primo: registra un crono di 1’10″515. Un giro al cardiopalma, durante il quale l’olandese quasi perde la monoposto in curva 3. Eppure, il suo primo tentativo non basta. Charles Leclerc alza ancor di più l’asticella, registrando un crono di 1’10″456. Lance Stroll, che arriva in Q3 dopo un’assenza che durava da nove Gran Premi, a causa di un problema tecnico non prende parte all’ultima sessione di qualifiche.

Al termine delle qualifiche è Verstappen che la spunta: con un crono di 1’10″342 conquista per il secondo anno consecutivo la pole position in Olanda. Alle sue spalle, le due Ferrari sono in seconda e terza posizione. Leclerc, infatti, perde la pole per pochi millesimi, anche a causa di alcuni errori nel suo ultimo giro. Intanto, l’uscita di pista di Sergio Perez in curva 14 costringe tutti gli altri ad alzare il piede.



Questa la classifica completa dei tempi di queste qualifiche: