Formula 1 Gran Premio Olanda GP Olanda, pagelle: ciò che non ti aspetti 1 Settembre 2025 Valerio Vanazzi © Red Bull Press Area GP Olanda: Pagelle dalla pista Il GP Olanda si conferma uno spartiacque nella stagione: Oscar Piastri domina con tecnica e sangue freddo, mentre Lando Norris vede i suoi sogni infrangersi per un guasto meccanico. Nel frattempo, Max Verstappen cala il sipario sul podio di casa e Isack Hadjar, rookie francese, conquista la scena con stupore e talento. Risultati solidi da parte di Mercedes, Williams e Haas, con una Ferrari inesistente: un giorno da dimenticare per Hamilton e Leclerc. Ecco le nostre pagelle del GP d'Olanda! Oscar Piastri – 9,5 Metodo e maestria: all in a Zandvoort. Partito in pole position, l'australiano ha dettato legge fin dal primo metro, chiudendo con un'altra meritatissima vittoria nel GP Olanda, coronata dal grand chelem: pole, gara, giro veloce e leadership dell'intera corsa Ormai infermabile, con un margine di 34 punti sul suo compagno Norris, a nove round dalla fine. Piastri ha dimostrato freddezza e solidità: un vero modello da squadra, capace di sfruttare un weekend perfetto. Lando Norris – 6,5 Sfortuna meccanica, sogni infranti. Il compagno di squadra ha condotto una gara brillante, tenendo il ritmo fino a otto giri dalla fine, prima che un imprevisto problema—fumo e perdita d'olio—lo costringesse al ritiro in una mossa drammatica che cambia gli equilibri del campionato. Peccato: Norris era in piena forma, ma la macchina lo ha tradito. Avrebbe potuto essere un finale da applausi nel GP Olanda, invece è un colpo alla lotta iridata. Il suo voto risente di questo decorso. Max Verstappen – 8 Fiero sul podio di casa. Sul tracciato amato, l'olandese non tradisce: secondo posto nel GP Olanda, conquista il podio tra gli applausi della folla, interrompendo una piccola serie senza piazzamenti tra i primi tre. Sempre competitivo, ha anche approfittato della debacle di Norris, ma non ha potuto fermare Piastri. Un risultato solido che vale più del podio: soprattutto una risposta corale alla pressione. Isack Hadjar – 10 Rookie superstar: prima volta in alto. Il giovane francese prende il primo podio della carriera, piazzandosi terzo nel GP Olanda e diventando il quinto più giovane di sempre a farlo. Una performance pulita, compensata da strategia e talento puro. "Surreale" lo ha definito lui stesso , ma la realtà è che è pronto per qualcosa "di più". George Russell – 7,5 Mercedes torna avanti ma con mosse kamikaze. Quarto in classifica: il miglior risultato di Mercedes a Zandvoort dal 2022. Performance solida e pragmaticamente efficace. Il britannico mostra continuità e una vettura finalmente competitiva. Certo, ha delle entrate poco ortodosse ma almeno resta in pista. Alexander Albon – 7 Quinto posto importante non solo per lui, ma per la scuderia: primo top-5 a Zandvoort per Williams dal 1982. Dimostra che la Williams ha fatto passi avanti: merita un applauso. Oliver Bearman – 7 Partito dal fondo, finisce tra i top 6 Un sesto posto da applausi, considerando che ha iniziato dalla pit lane Bravo il rookie Haas a sfruttare la sua occasione. Lance Stroll & Fernando Alonso – 6,5 Aston Martin in doppia cifra. Settimo e ottavo rispettivamente: punti preziosi per la squadra in una giornata movimentata. Solidità e affidabilità, anche se senza guizzi da podio. Yuki Tsunoda & Esteban Ocon – 6 Tsunoda (P9) e Ocon (P10) conquistano entrambi un punto, utili alla classifica costruttori. Prestazioni concrete, soprattutto Ocon, con Haas a raccogliere risultati (finalmente). Liam Lawson – 5,5 12º, coinvolgimento con Sainz che gli lascia una foratura, ma si salva grazie all'avviso dell'ingegnere che evita un incidente più grave. Carlos Sainz – 5 Penalizzato di 10 secondi per il contatto con Lawson. Reazione furiosa ma giudizio sfavorevole. Lewis Hamilton – 4 Primo ritiro da quando veste i colori Ferrari; incidente dovuto alla pioggia che lo costringe al ritiro. Charles Leclerc – 4,5 Fuori per incidente con Antonelli; spettacolo richiesto, risultato mancato. La sfortuna lo colpirà anche a Monza? Andrea Kimi Antonelli – 1 Penalità severa per aver causato collisione con Leclerc (10 s) più altre penalità per velocità eccessiva ai box. Oggi il giovincello è indifendibile.