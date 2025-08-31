GP Olanda, Verstappen: “Ho dato tutto alla partenza”

Max Verstappen conclude al secondo posto il GP Olanda. Un gara tutta all’attacco, scegliendo mescole più morbide rispetto ai due della McLaren che lo precedevano

Niente da fare per Max Verstappen, che conclude al secondo posto il suo GP Olanda. Troppo forte le MCL39, in particolare quella di Oscar Piastri, vincitrice della 15° prova del mondiale 2025.

Ci ha provato fino alla fine, il pilota della Red Bull a far felici i suoi tifosi e connazionali accorsi numerosi, per assistere e sostenere il loro talento di casa, e in una stagione come questa, particolarmente difficile. Il pilota ha affrontato una gara tutta all’attacco, optando per gomme di mescola più morbida, rispetto agli avversari.

Alla partenza, Max Verstappen ha optato per la Soft. Scelta molto saggia, che gli ha permesso di inserirsi tra le due McLaren, e quasi ad attaccare la prima posizione. Ma che rischio, tra le curve 2 e 3, nel tentativo di prendere la testa della gara, occupata da Oscar Piastri.

Pochi giri dopo, Lando Norris riscavalca l’avversario. Da qui, Max si rende conto che sarebbe stato difficile, reggere il ritmo e tentare di insidiare le due papaya. Nemmeno dopo le due Safety Car, scese in pista per i due incidenti delle Ferrari, per il pilota olandese il tentativo di lottare per la vittoria è andato nullo.

Ma, mai dire mai! Come si suol dire…

A pochi giri dalla fine, arriva un altro colpo di scena, che apre quella possibilità a Max Verstappen. La MCL39 di Lando Norris inizia a fumare, obbligando il pilota a ritirare la vettura, parcheggiandola a bordo pista. Inevitabilmente, ciò provoca un’altra Safety Car, durante la quale Max Verstappen ha effettuato il pit-stop per tornare alle Soft.

Negli ultimi giri, Max Verstappen ha provato a rimanere vicino a Piastri, il quale si mostrava molto sicuro di poter arrivare al traguardo da vincitore. E così è stato! Tuttavia, il pilota olandese può considerare il secondo posto come un risultato soddisfacente, se dovesse riguardare la sua gara.

Max: “Non avevamo il passo delle McLaren”

“Non è stato facile. Ho dato tutto in partenza per recuperare posizioni, e ho avuto un piccolo spavento alla curva 2. Dopodiché abbiamo dovuto fare la nostra gara,” ha esordito Max Verstappen, commentando la sua gara.

“Purtroppo non avevamo il passo delle McLaren, e abbiamo avuto un po’ di fortuna perché una si è ritirata. Ma in generale, salire sul podio qui è un ottimo risultato. Essere secondo, credo che sia un bel traguardo raggiunto da noi”, ha poi aggiunto l’olandese, poco prima di salire sul podio del GP Olanda.

In conclusione, ha raccontato quanto accaduto al primo giro e il rischio vissuto: “Ho cercato di attaccare Oscar alla curva 3, ma sono arrivato molto veloce alla curva 2 e sono finito all’esterno. Ho cercato di sfruttare al meglio le gomme soft nel primo giro.”