Norris sugli errori commessi: “Non li rimpiango”

Lando Norris non rimpiange nessuno degli errori commessi nel corso della stagione

Lando Norris ha dichiarato apertamente che non rimpiange nessuno degli errori commessi dall’inizio di questa stagione, anche se ciò comportasse per lui la perdita del titolo piloti. I due piloti della McLaren sono attualmente in battaglia per la vittoria del mondiale, con Piastri in vantaggio di nove punti sul compagno di squadra e con ancora 10 gare al termine della stagione.

Le riflessioni di Norris

Pur con i margini ristretti, Norris dichiara che userà gli errori commessi per imparare e migliorare. Il pilota papaya ha inoltre tenuto a sottolineare due errori che potrebbero essergli costati almeno 18 punti. “Delle volte avrei potuto prendere decisioni migliori”, ha rivelato ai media, compreso RacingNews365. “Uno di quei momenti potrebbero essere le qualifiche della sprint in Cina”.

“Credo il mio fosse un giro buono per la pole position, prima dell’ultima curva, dove mi sono bloccato. Se avessi pensato che la stagione fosse lunga e di non fare l’errore probabilmente non l’avrei terminata. Ho perso otto punti in quel momento”, ha affermato il pilota britannico. “Se potessi tornare in Canada non correrei quei rischi, ho perso tanti punti lì”, ha spiegato Lando Norris riflettendo sui momenti in cui gli errori gli sono costati di più.

Nonostante questi punti potrebbero fare la differenza alla chiusura di stagione, al GP di Abu Dhabi, Norris afferma che non rimpiange i suoi errori passati. “Non mi pento di quei momenti, vorrei poterlo rifare ma non mi pento di aver preso quelle decisioni perché penso che questo sono io, è la vita, è così che doveva andare. A volte non prendi le decisioni migliori ma quelli sono i momenti dove impari di più per il futuro”, ha poi sostenuto il pilota della McLaren. “Quindi no, non rimpiangerò questi errori. Preferisco vivere la vita non pentendomi di quello che ho fatto ma cercando di imparare da quei momenti lì”.

Ilaria Atzeni