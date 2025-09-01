GP Olanda, Hadjar: “Pensavo che la mia vita fosse finita”

Per Hadjar dallo choc dell’Australia al trionfo inaspettato in Olanda

Isack Hadjar, giovane promessa francese-algerina del team Racing Bulls (come visto in Olanda), non dimenticherà mai il momento in cui, appena impostato il giro di formazione al Gran Premio d’Australia, ha avuto un incidente che lo ha spinto a pensare che: “La mia vita fosse finita”.

Una caduta psicologica immediata, aggravata dalla dura reazione del consulente Red Bull, Helmut Marko.

Ma quel momento difficile non ha definito la sua stagione. Hadjar ha saputo reagire, dimostrando un carattere forte e una determinazione in crescita. Dopo aver saltato diverse sessioni di prove libere, al Gran Premio d’Olanda a Zandvoort ha sorprendentemente centrato la pole position, grazie a una qualifica brillante: partirà quarto.

Dal quarto posto all’impresa sul podio

In gara, Hadjar ha tenuto testa a piloti affermati come George Russell e Charles Leclerc, mantenendo un ritmo da leader e rimanendo sorprendentemente vicino a Max Verstappen

Quando Lando Norris è stato costretto al ritiro negli ultimi giri, il giovane francese ha ereditato il terzo posto, conquistando un podio inatteso al suo primo anno in Formula 1.

Emozionato, Hadjar ha commentato: “Finire quarto sarebbe già stato un risultato enorme, ma arrivare terzo… sono al settimo cielo”.

Il giovane pilota ha voluto riconoscere l’importanza del supporto che ha ricevuto in questi anni. “Ci sono più persone da ringraziare: innanzitutto i miei genitori, mio papà e mia mamma. E sul piano sportivo, Helmut [Marko] che mi ha dato questa possibilità”, ha detto con sincerità.

Già quattro anni fa Marko lo aveva selezionato per la Formula Regional European Championship (FRECA), tracciandogli una traiettoria verso la F1. Ora, Hadjar sta seguendo quel percorso con successo.

Passato difficile, futuro brillante per Hadjar

Il debutto in Australia, segnato da un ritiro prematuro, aveva destabilizzato Hadjar anche emotivamente, tanto dal fargli temere per la propria carriera. Ma la sua resilienza è emersa, trasformando quel momento di sconforto in carburante per la ripartenza.

Il podio in Olanda non è stato solo una vittoria personale, ma una conferma evidente del suo talento. A soli 20 anni, Hadjar si sta affermando come uno dei volti emergenti più interessanti del Circus, e il suo futuro sembra già luminoso.