GP Olanda, Piastri: “Questa pole mi esalta!”

Quinta pole in carriera per Oscar Piastri, ancora una volta capace di strappare la prestazione a Norris al GP d’Olanda

Anche quando è il compagno a dominare tutte le sessioni, la spunta sempre lui: Oscar Piastri è il poleman del GP d’Olanda. Con un Norris più in forma in tutte le sessioni dalle FP1 alla Q2, in Q3 il più veloce di tutti è l’australiano, che porta a casa la quinta pole stagionale e in carriera. Partirà al suo fianco il collega il papaya, che completa l’ennesima prima fila tutta del team di Woking.

Un pilota sempre in crescita

“Decisamente ho scelto il momento giusto“ esordisce Piastri ai microfoni della Formula 1 post qualifica. “Un po’ per tutto il weekend, mi sono sentito sempre piuttosto bene, però c’erano un paio di curve che non riuscivo a fare più veloce. Non so se sono andato più veloce in quelle curve, però ho trovato qualcos’altro in alcuni punti, in alcuni altri punti. Sono estremamente felice, chiaramente poi i punti vengono assegnati domani. Però sembrava un weekend complicato per me finora, per cui uscire con questa pole alla fine mi esalta abbastanza“.

Sollecitato sul confronto con Norris, viste le prestazioni in prova del compagno, l’australiano commenta: “Beh, continuo a rosicchiare qua e là. Una cosa positiva di avere così tante sessioni di prova è che continuo a cercare di migliorare. Come ho detto, sono migliorato anche nelle parti in cui non andavo male, e ho fatto la differenza in quel modo. Ci sono ancora alcune cose in cui devo migliorare, su cui devo lavorare, ma nel complesso sono molto contento“.

Strategia per la gara? Ancora tutto da decidere. La lotta sarà sempre tra i due papaya, ma il team dovrà fare anche i conti con il proprio interesse: non perdere le monoposto. “Beh, vedremo cosa faremo domani. Sicuramente cercheremo di batterci a vicenda, così come ogni week-end. Ci sono alcune variabili che possono rimascolare le carte, per cui vedremo cosa accadrà domani“.