GP Olanda, Leclerc: “Abbiamo limitato i danni, ma…”

Leclerc limita i danni ottenendo la terza piazza nel GP d’Olanda, mentre Verstappen continua a vincere. L’iridato è ormai lontano?

Charles Leclerc limita i danni ottenendo un terzo posto nel GP d’Olanda. Non è il risultato che avrebbe voluto ottenere, visto che auspicava alla vittoria, ma sembra che la gara sia sfuggita dalle mani della Ferrari. Il monegasco a riguardo ha dichiarato: “Onestamente parlando, credo che far meglio di così non sarebbe stato possibile. Abbiamo avuto un pochino di sfortuna con la Virtual Safety Car, ma non so se senza sarebbe cambiato qualcosa”.

Un nuovo nemico con cui fare i conti

Oggi Ferrari non ha dovuto fare soltanto i conti con Red Bull, ma anche Mercedes si è mostrata in grande spolvero. Che il team di Brackley sia sulla strada per tornare a dettare legge? “Max era troppo veloce, le Mercedes con la mescola Hard volavano, invece noi abbiamo faticato a trovare il giusto feeling. Nel complesso, dobbiamo accettare che questo terzo posto è il miglior risultato che potevamo ottenere” ha così proseguito la sua disamina al termine del GP d’Olanda Leclerc.

Per ottenere l’ultimo gradino del podio del GP d’Olanda, Leclerc, verso il termine della gara ha dovuto lottare con Hamilton. A riguardo il monegasco ha affermato: “Lewis stava soffrendo, invece noi avevamo un po’ più di grip, perciò sono riuscito a sorpassarlo. La Mercedes però è riuscita a gestire molto bene le mescole, specialmente negli ultimi giri, perciò non è stato molto semplice. Ma per fortuna ci è bastata quella manovra”.

Intanto Verstappen continua ad aumentare inesorabilmente il gap con gli avversari e sembra che ormai abbia l’iridato in tasca. Leclerc ormai pensa a trarre soltanto il meglio e a ottimizzare ogni risultato, senza perdere la speranza. Perciò ha concluso dichiarando: “Come ho detto anche a Spa, ora il distacco è molto ampio, perciò cercheremo di sfruttare il potenziale di ogni singola gara rimasta, e vedremo cosa sarà possibile fare”. L’iridato è ormai affare Red Bull?