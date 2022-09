GP Olanda, Russell: “Siamo vicini alla vittoria”

George Russell ha conquistato il secondo gradino del podio al termine del GP d’Olanda, riuscendo a compensare le deludenti qualifiche

Il GP d’Olanda, di Russell, si concluda con la seconda posizione, ennesimo risultato convincente per il giovane pilota Inglese. George è riuscito a sfruttare la ritrovata competitiva della W13, nella domenica olandese, coadiuvato anche da un’ottima strategia, a differenza del compagno di scuderia. Per l’inglese si tratta del sesto podio, cinque terzi posti e un secondo posto, in questa stagione. Russell si sta dimostrando uno dei piloti più continui, non andando a punti solo nel GP di Gran Bretagna a causa di un ritiro. Dodicesimo podio stagionale per la Mercedes, a dimostrazione dei miglioramenti della monoposto tedesca, rispetto ai primi GP stagionali. L’inglese si trova in quarta posizione a 188 punti.

L’inglese, partito dalla sesta posizione, è rimasto nella posizione di partenza, riuscendo a rimontare con l’inizio della girandola di pit stop. Al 20 giro, grazie alle gomme medie, l’inglese occupa la seconda posizione, dietro a Hamilton. Al 28 giro, uno strabiliante, Verstappen sorpassa Russell, relegando l’inglese nell’ultimo gradino del podio. Dopo esser stato chiamato ai box al 31 giro, l’inglese, si ritrova in quinta posizione, riuscendo a superare Perez pochi giri dopo issandosi in quarta piazza. Grazie, prima alla virtual e poi della safety, riconquista la terza piazza con Hamilton davanti a lui, riuscendo a conquistare il secondo posto grazie ad un sorpasso ai danni del compagno, rimanendo in questa posizione fino alla fine della gara.

Le parole dell’inglese

Russell, a fine gara, rivela che: “Innanzitutto un’enorme ringraziamento a questo pubblico, venire qui a Zandvoort è fantastico“. Alla domanda sul sorpasso su Hamilton, George, dice che: “È stata una battaglia serrata, però come team abbiamo mostrato un gran bel passo e questo è veramente importante”. Sulla competitività della W13,l’inglese, spiega: ” Abbiamo grande fiducia per il futuro, è incredibile vedere tre team competere per il futuro. Siamo vicini alla vittoria, dobbiamo continuare cosi”.