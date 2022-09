GP Olanda, Verstappen: “Se non fossimo rientrati…”

Dopo Spa, Max Verstappen si aggiudica anche il GP d’Olanda, ma con molta più difficoltà rispetto alla gara precedente

Seconda vittoria consecutiva nel GP d’Olanda per Max Verstappen, il pilota di casa incitato ininterrottamente dalla sua armata orange sugli spalti. Bella gara dell’olandese, a dire il vero anche fortunato, minacciato più volte dalla, forse inaspettata, velocità delle Mercedes. Le frecce d’Argento avevano infatti optato per una strategia completamente diversa, montando gomma dura nella speranza di raggiungere la fine della gara, ma i ritiri di Tsunoda e Bottas hanno regalato un jolly all’attuale campione del Mondo per recuperare e vincere.

“Non è stata una gara lineare, abbiamo dovuto spingere tutta la gara. Ci sono state la safety car, la virtual ma abbiamo preso le decisioni giuste. È un po’ sempre un punto interrogativo, però alla fine è andata molto bene e una volta che abbiamo rimontato le gomme soft abbiamo ritrovato un grande passo” dichiara il vincitore al microfono di David Coulthard.

L’ex pilota domanda a Verstappen se avesse mai dubitato, durante la gara, di poter ottenere la vittoria, vista la posizione presa da Mercedes: “Prima della safety car mi sembrava abbastanza buona la situazione, anche con le gomme hard, anche se eravamo un pochino più lenti. Poi quando è uscita la safety car non pensavo che potessimo ottenere la posizione se non fossimo rientrati, quindi abbiamo scelto la gomma soft. Sono arrivato al terzo posto, ma poi è rientrato anche Russell e noi abbiamo dato la velocità di punta che ci ha aiutato ad attaccare in curva 1, dopodiché abbiamo ritrovato un bel bilanciamento con la macchina”.

Ripartenza, vittoria e tifo

“Avevamo parlato molto bene della ripartenza perché all’ultima curva, con il banking, c’è una discesa molto forte, e siamo riusciti a tornare davanti. Incredibile trovare la vittoria” così Max racconta la preparazione del sorpasso al termine del regime di safety car. Per terminare l’intervista, l’olandese viene interrogato sulle sue sensazioni in merito al tifo: È sempre speciale vincere il Gran Premio di casa, era già stato così l’anno scorso. Quest’anno ho dovuto sudare ancora di più e quindi un weekend incredibile, sono davvero felice di aver vinto il gran premio olandese. Incredibile il sostegno, sono davvero felice, sono davvero contento che siate venuti qui a sostenermi. Sono felice di essere olandese“