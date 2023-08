GP Olanda, Alonso: “Volevo sorpassare Verstappen, ma…”

Nel GP d’Olanda Fernando Alonso ottiene il podio n.105 della sua carriera, mostrando ancora una volta quanto è capace di fare la differenza

Driver of the Day, protagonista di un incredibile doppio sorpasso in un colpo solo in partenza e autore di una gara monstre: Alonso ottiene così il secondo posto nel GP d’Olanda, effettuando anche il giro veloce. In condizioni così estreme e proibitive l’asturiano si esalta e mostra ancora una volta che ha la verve di un ragazzino e un talento cristallino, per niente intaccato dai suoi 42 anni.

P2. Driver Of The Day. Fastest Lap. 🔥 Fernando Alonso is mega. 👏#DutchGP pic.twitter.com/oCWcZwX6Bv — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 27, 2023

“Si, è stata senz’altro una gara davvero intensa, specialmente all’inizio, ma nonostante ciò eravamo molto veloci. La monoposto era davvero competitiva e piacevole da guidare. Con tali condizioni è importante avere piena fiducia nella vettura e io oggi ne avevo, infatti ciò mi ha portato a ottenere questo grande risultato. Grazie a tutti i fan, l’energia ricevuta qui a Zandvoort è fantastica. Quando tre anni fa è la Formula 1 è tornata in Olanda, non credevo che avrei mai ottenuto un podio qui, perché non ero nelle condizioni di poterlo ottenere. Oggi perciò è davvero bello condividerlo con Max e Pierre” così ha dichiarato Alonso nell’intervista post GP d’Olanda.

In tali condizioni la concentrazione è tutto, eppure…

La pioggia battente, la bandiera rossa e le condizioni proibitive che ne scaturiscono, mettono a dura prova la concentrazione del pilota, specialmente in caso di stop della gara. Non è semplice aspettare di sapere se la ripartenza effettivamente ci sarà e tenersi comunque focalizzato sull’obiettivo. Specialmente in un’aria di grande festa, come quella avuta a Zandvoort. I tifosi infatti, nonostante le condizioni meteo proibitive, non hanno smesso un attimo di incitare i loro beniamini e festeggiare sugli spalti.

“Si, questo mette a dura prova la concentrazione, specialmente è difficile mantenerla per un lasso di tempo così lungo. Ma l’energia e il calore dei tifosi rendono tutto così speciale. Congratulazioni a Max e a tutti. Ho pensato di provare a sorpassarlo all’ultima ripartenza, ma poi mi sono detto che non sarei riuscito a uscire dal circuito, perciò ho mantenuto la calma e mi sono accontentato del secondo posto” ha concluso scherzando l’asturiano.