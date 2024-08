GP Olanda, FP1: la McLaren mette le ali

Il weekend del GP di Olanda si apre con le FP1, ecco cosa è successo durante la prima sessione di pista dopo la pausa estiva

Dopo la lunga pausa estiva, le squadre fanno i conti con ciò che avevano lasciato. Con una classifica piloti capitanata da Max Verstappen con 277 punti, seguito da Lando Norris. La Ferrari fa i conti con una McLaren sempre più insistente. Nuovi assetti e nuovi approcci per la seconda parte di stagione , le prime FP1 del GP dell’Olanda aprono le danze con una pista bagnata. Ma vediamo insieme cosa è accaduto.

Allo spegnimento dei semafori, la situazione si presenta ancora molto raffreddata. Pioggia insistenti e nuovi assetti per le vetture, il ritorno in pista sembra piuttosto rallentato. Tuttavia a 30 minuti dal termine le vetture escono dalla pitlane, e fanno il loro ingresso in una pista nettamente migliorata. Ai primi giri di pista l’Olandese guarda dai box le prestazione dei suoi avversari, mentre Lando Norris infiamma la pista con un ritmo che lo porta a piazzarsi in prima posizione. A mostrare grandi cenni di miglioramento è anche la squadra Stake F1 Team che si piazza nelle prime cinque posizioni.

Ospite d’eccezione in queste FP1 è Robert Shwartzman, seduto nel sedile di Bottas a bordo della Stake F1 Team. Sarà forse anche lui a caccia di un sedile in Formula 1 con Sauber? Ancora niente promesse per lui, tuttavia ciò che il team vede dai box è incredibilmente incoraggiante. A cinque minuti dal termine, Max Verstappen fa il suo ingresso in pista, nel tentativo di segnare il miglior tempo su due tentativi a disposizione. La sessione di FP1 del GP dell’Olanda termina con l’ultimo tentativo dell’Olandese, messo k.o. dai piloti della McLaren. Ma cosa possiamo ancora aspettarci ? Lo sapremo solo con la seconda sessione di libere.