Losail, circuito aggiornato in vista del Gran Premio

Dopo gli aggiornamenti apportati sul circuito di Losail, il Qatar è ufficialmente pronto a entrare nel Circus della Formula 1

Entrato nel Circus nel 2021 come tappabuchi durante il Covid, il Qatar gode ora di un contratto decennale (neanche i circuiti storici possono godere di una stabilità simile) che lo vedrà tra le tappe del calendario motoristico almeno fino al 2032. Ai disagi presentatisi durante l’evento inaugurale del GP del Qatar, come i box troppo piccoli perché progettati per ospitare gare di MotoGP ed edifici temporanei di ospitalità dei team nel paddock, gli organizzatori hanno risposto con importanti aggiornamenti, tra cui un migliore accesso al circuito e al parcheggio.

Un circuito adatto alla Formula 1

Come parte del lavoro di aggiornamento, il circuito è stato riasfaltato, anche se non ci sono state modifiche al layout. I lavori di costruzione vedranno anche la creazione di una nuova struttura di controllo della gara e di un centro multimediale, nonché di garage più grandi. “Il paddock di F1 è all’avanguardia“, ha dichiarato Amro Al-Hamad, CEO della Qatar Motor and Motorcycle Federation e del circuito di Losail.

“Non abbiamo lasciato nulla di intentato. Abbiamo raccolto molti suggerimenti dagli altri circuiti di tutto il mondo. I box sono ora adatti per le gare di F1, diversi da quelli che avevamo per la MotoGP in passato. Abbiamo cinquanta box, credo che nessun altro all’interno del calendario possa vantarne un numero così alto. I cambiamenti hanno raggiunto anche i team building. È un cambiamento completo rispetto al passato. Avevamo un solo tunnel, ora abbiamo quattro tunnel per permettere agli spettatori di entrare e uscire dal circuito“.

Ha aggiunto: “Abbiamo raccolto molte indicazioni durante la Coppa del Mondo. Tutti i dipartimenti, tutte le autorità dello stato del Qatar sono ansiosi di venire ad aiutarci con tutto ciò che hanno appreso durante quel periodo. C’è molto a cui pensare quando si tratta dell’organizzazione dei tifosi che entrano ed escono, e soprattutto quando si parla di misure di sicurezza. Tutti ora sono molto desiderosi di condividere le loro esperienze con noi, assicurandoci di offrire un evento di livello anche superiore rispetto alla Coppa del Mondo“.

Tuttavia, nonostante gli ingenti investimenti sul circuito di Losail, resta ancora aperta la possibilità di spostare il Gran Premio su un layout cittadino, tra le strade di Doha: “Era una delle tante idee che avevamo già in agenda“, ha detto Al-Hamad. “È solo un’idea che abbiamo esplorato. Forse, probabilmente, sarà qualcosa che faremo in futuro. Non sto dicendo che sarà così, ma siamo aperti a tante idee diverse. Non stiamo lasciando nulla di intentato, ma non è una notizia confermata o altro”.

Alice Lomolino