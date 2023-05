GP Monaco, qualifiche: Verstappen e il giro da Campione

Si torna a correre tra le strade del Principato, dove – si sa – la qualifica è la parte più importante del weekend. Ottenere la migliore posizione in griglia su questo circuito da brividi, dove sorpassare è quasi impossibile, è infatti un biglietto quasi garantito per la vittoria. Tutti i piloti cercheranno quindi di estrarre il massimo dalla propria vettura; commettendo però, talvolta, qualche errore fatale. Ecco la sintesi delle qualifiche del GP di Monaco.

La prima sessione di qualifica è una battaglia all’ultimo secondo. Battaglia da cui Sergio Perez è costretto a ritirarsi anzitempo. Il pilota, infatti, perde la monoposto in sovrasterzo alla Santa Devota, toccando il muretto e squarciando il lato sinistro della sua Red Bull. L’incidente provoca una breve bandiera rossa per recuperare la vettura. Quando il cronometro riparte, la lotta fra i piloti è ravvicinatissima, favorita anche da una forte evoluzione della pista.

🚩 RED FLAG 🚩

Perez is STOPPED out on track after sliding into the barriers

