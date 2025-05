GP Monaco, McLaren: “Miglioreremo per le qualifiche”

McLaren c’è, ma non domina: buoni risultati nelle prove libere del GP di Monaco, con qualche problemino lato australiano

Per la prima volta, il team di Woking sembra battibile. Questo è quanto emerge dalla prima giornata del weekend del GP di Monaco, dove McLaren si è dovuta arrendere alla strapotenza di Charles Leclerc. Entrambe le sessioni hanno visto i piloti della scuderia britannica in top 3, ma mai con il crono più veloce. Per Norris, le prove libere si sono concluse con un terzo e quarto posto, per Piastri con un quinto e un secondo. L’australiano è stato anche autore di un errore che ha costretto la direzione gara a interrompere con bandiera rossa.

Difficoltà e fiducia

“Una giornata più difficile. Ne siamo usciti abbastanza bene, ma è stato uno dei venerdì più difficili. Abbiamo ancora alcune cose da rivedere e cercare di migliorare, ma credo che siamo in forma. Ringrazio la squadra per la rapidità con cui mi ha rimesso in pista”. Così racconta la giornata Oscar Piastri, reduce da due sessioni buone ma non entusiasmanti, macchiate dall’incidente in FP2.

Di poche parole anche Lando Norris: “È stato un venerdì ragionevole. Mi sono sentito a mio agio fin dall’inizio, ma dobbiamo migliorare in alcune aree su cui sono convinto che possiamo lavorare come squadra. Un inizio di weekend solido“. Un venerdì migliore per il britannico, che tuttavia non rispecchia le potenzialità della monoposto viste fino a Imola. Norris, solito terminare le sessioni davanti a tutti, si accontenta di posizionarsi, nelle due prove libere, alle spalle del compagno, di Verstappen, Hamilton e Leclerc.

“È stata una prima giornata di prove produttiva qui a Monaco” afferma invece Andrea Stella. “Come sempre, questo circuito iconico rappresenta una sfida unica. Pensavamo che i nostri concorrenti sarebbero stati veloci e le prime due sessioni di prove hanno rafforzato questa convinzione. Tuttavia, abbiamo raccolto dati importanti e abbiamo una buona comprensione di ciò che dobbiamo fare per migliorare in vista dell’importante sessione di qualifiche di domani”.

“I miei ringraziamenti vanno anche alla squadra per la rapidità con cui è intervenuta dopo il piccolo incidente di Oscar alla curva 1″ termina il team principal di McLaren. Si attende dunque di vedere quanto saranno in grado di dimostrare nelle qualifiche del sabato, nella speranza di vedere un GP acceso per la gara di domenica.