GP Monaco, la griglia di partenza a Montecarlo

Fantastiche qualifiche regalano una griglia di partenza che potrà stupire domenica durante il GP di Monaco

Lando Norris conquista, all’ultimo, la pole position sul circuito di Montecarlo. Una qualifica tiratissima, accesasi all’ultimo grazie, soprattutto, al team Papaya e a un grandissimo Charles Leclerc, secondo al fianco del britannico. Conquista la terza posizione Oscar Piastri, in seconda fila insieme a Lewis Hamilton, alla guida di una Ferrari rinata nel principato. Tuttavia, il numero 44 è sotto investigazione per impeding su Max Verstappen. La classifica continua: ecco la griglia di partenza del GP di Monaco.

Errori, penalità e prestazioni superbe

Quinta posizione per Max Verstappen, che ha dato il suo massimo ma non è riuscito a replicare il passo dei primi quattro. Grande prestazione da parte di Isack Hadjar che conquista la terza fila, seconda miglior “Red Bull” in questo weekend. Alonso partirà dalla settima posizione, molto contento della propria prestazione e di quella della Aston Martin fin dalla Q2. Esteban Ocon, invece, si qualifica ottavo, riuscendo a estrarre tutto dalla sua Haas. Liam Lawson e Alexander Albon chiudono la top 10.

In sesta fila partiranno Carlos Sainz e Yuki Tsunoda. Tredicesima posizione per un ottimo Nico Hulkenberg, che ha dato tutto e che difficilmente avrebbe potuto fare di più. Quattordicesimo posto per George Russell, vittima di un probabile problema elettrico che lo ha costretto a fermarsi all’interno del tunnel. Disastro per Mercedes con la quindicesima posizione anche di Kimi Antonelli, autore di un errore alla chicane del porto, che ha messo fine alla sua qualifica al termine del Q2.

Partirà a fianco di Gabriel Bortoleto, sfortunatamente eliminato per soli 22 millesimi, nonostante l’incidente dell’italiano. Pierre Gasly apre la penultima fila, al fianco del compagno di squadra Franco Colapinto: ancora grosse difficoltà in casa Alpine. Chiudono lo schieramento i due penalizzati: diciannovesimo Lance Stroll, a rischio ulteriore penalità per impeding su Gasly (non cambierebbe la posizione di partenza), ventesimo Bearman.

La griglia di partenza

1- Lando Norris, McLaren

2- Charles Leclerc, Ferrari

3- Oscar Piastri, McLaren

4- Lewis Hamilton, Ferrari

5- Max Verstappen, Red Bull

6- Isack Hadjar, Racing Bulls

7- Fernando Alonso, Aston Martin

8- Esteban Ocon, Haas

9- Liam Lawson, Racing Bulls

10- Alexander Albon, Williams

11- Carlos Sainz, Williams

12- Yuki Tsunoda, Red Bull

13- Nico Hulkenberg, Kick Sauber

14- George Russell, Mercedes

15- Kimi Antonelli, Mercedes

16- Gabriel Bortoleto, Kick Sauber

17- Pierre Gasly, Alpine

18- Franco Colapinto, Alpine

19- Lance Stroll, Aston Martin

20- Oliver Bearman, Haas