FORMULA 1 LIVE – GP MONACO: la gara in diretta streaming

Pole con il botto per Charles Leclerc che si aggiudica la sua ottava pole del carriera, proprio davanti al proprio pubblico. La quinta gara della stagione, che inizierà a breve, sarà una bella sfida per tutti i piloti che vorranno mettere il proprio sigillo su una delle corse più antiche della storia della Formula 1.

Una pole che rilancia la Ferrari ma che soprattutto manda un forte segnale alla Red Bull. Una ventata di positività in ottica mondiale, senza però dimenticare che al fianco del pilota monegasco c’è Max Verstappen in piena lotta con il leader del mondiale Lewis Hamilton in versione anonima in questo fine settimana. Seconda fila molto pericolosa con Valtteri Bottas in terza posizione, affiancato da Carlos Sainz, deluso per non essere riuscito a conquistare la sua prima pole della carriera.

E allora mettiamoci comodi e godiamoci questo quinto appuntamento della stagione 2021 che inizierà alle ore 15:00.



