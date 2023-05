GP Monaco, pagelle: il principe della Formula 1

A Montecarlo abbiamo assistito a una gara tattica, in cui le strategia hanno fatto la differenza: queste sono le pagelle del GP di Monaco

Alla seconda edizione dal ritorno nel Circus, dopo due anni di assenza a causa del Covid-19, il Gran Premio del Principato ci regala una gara, a causa anche della pioggia, basata sulle strategie. Verstappen, sempre più simile dominatore, vince la gara seguito da Fernando Alonso e, da un sorprendente, Esteban Ocon. Le pagelle del GP di Monaco 2023 promuovono i piloti, e le scuderie, che hanno saputo adattarsi alle insidie del circuito monegasco e bocciano chi non ha saputo adeguarsi alla sfida.

I promossi

Max Verstappen – 10

L’olandese vince la sessantanovesima edizione della gara monegasca e si dimostra sempre più schiacciasassi, non riuscendo a conquistare il Gran Chelem a causa del giro veloce di Lewis Hamilton. Super Max, grazie anche a una perfetta strategia, riesce a non risentire dell’arrivo della pioggia, andando a fermarsi e uscendo dal box sempre in prima posizione. Verstappen non riesce a ottenere la lode a causa del fatto che non ha avuto insidie per l’intero Gran Premio e ritrovandosi a vincere una gara in solitaria.

Esteban Ocon – 9

Era dal 1996 che un pilota francese non riusciva a salire nel podio della gara monegasca e dal 2010 che l’Alpine, in quel periodo Renault, non riuscisse a concludere il Gran Premio di Monaco in top 3. Ma Esteban Ocon è riuscito, in un unica gara, a concludere queste due strisce di risultati negativi. Il francese ha saputo, allo stesso tempo, sfruttare le possibilità che gli sono state offerte e riuscendo anche a resistere alle insidie. Infatti, a causa della penalità inflitta a Leclerc, Ocon è partito dalla terza posizione, ritrovandosi a difendere la posizione prima da Sainz poi da Hamilton.

Fernando Alonso – 8

Dopo una qualifica che ha ricordato gli anni d’oro del pilota spagnolo, si pensava che Alonso riuscisse a insidiare la prima posizione di Verstappen. Il risultato finale sarebbe anche ottimo, ma dopo le dichiarazioni di vittoria si pensava che, l’asturiano, riuscisse a conquistare la trentatreesima vittoria in carriera. Fernando grazie alle sue capacità è riuscito a conquistare la seconda posizione e rimanere alla corsa dell’alloro mondiale. Il due volte campione del mondo ha riconosciuto la mancanza del ritmo di Aston Martin, rispetto alla Red Bull, parlando allo stesso tempo di non sottovalutare le possibilità della scuderia di Silverstone per la vittoria del titolo del mondo.

I bocciati

Sergio Perez – 4

Pessima qualifica e deludente gara per Checo. Il messicano, dopo l’incidente del sabato, partiva dalla ventesima posizione e ci si aspettava da lui una rimonta d’antonomasia. Ma Perez non è riuscito nella sua impresa, concludendo la gara sedicesimo a due giri da Verstappen. Se il nativo di Guadalajara vorrà mantenere qualche velleità di titolo del mondo dovrà riuscire a non farsi schiacciare da questo risultato ma trovare la forza in questa delusione.

La Ferrari – 3

Pessimo risultato per la Rossa: da i risultati in pista alle strategia figlie dei cambiamenti climatici. Ennesima delusione per i tifosi della Scuderia di Maranello, che continua a non riuscire a ingranare e di conseguenza non si riesce a trovare la quadra per riuscire a uscire da questa situazione. Leclerc e Sainz, nonostante abbiano chiuso a punti, si ritrovano in una situazione frustrante, dovuta dalle delusione delle ultime stagioni. Vasseur avrà il compito, dalla stagione 2024, di dare il via a un nuovo ciclo di vittorie.