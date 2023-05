GP Monaco, Verstappen è principe anche sotto la pioggia

Neanche la pioggia ferma Max Verstappen dal vincere il GP di Monaco, chiudono il podio Fernando Alonso ed Esteban Ocon

Più che la maledizione del Principato, su Leclerc si ci abbatte quella della Ferrari. La Rossa inanella un filotto di errori da anni. Ed anche in questo GP di Monaco non si è smentita condannando il suo pilota a una penalità di tre posizione che lo ha difatto retrocesso alla sesta casella nella griglia di partenza. Mentre gli avversari non sbagliano un colpo e continuano a fare del loro meglio. Nella giornata di sabato potevano fare di più né Verstappen, autore di giro stratosferico che gli ha fatto guadagnare la prima pole a Monaco, né Alonso, partito dalla prima fila.

In partenza c’è stata una certa variabilità fra chi aveva scelto gomme dure e medie, con la sola eccezione di Zhou in diciannovesima con la più morbida. Spenti i semafori, le vetture sono sviate senza grandi problemi; se non per Stroll alle prese con una foratura (dopo un contatto con Hülkenberg in cui il tedesco è poi penalizzato di cinque secondi) che lo ha costretto a entrare immediatamente ai box. La scelta di fermarsi subito è stata poi anche una strategia. Come è stato per Perez, che ha montato una hard smarcando subito il cambio.

IL VIVO DELL’AZIONE

Intorno all’undicesimo giro, la tanta velocità con cui è arrivato a ridosso di Ocon è stata mal valutata da Sainz, che all’uscita del tunnel hanno avuto un contatto con il retrotreno dell’Alpine in cui ha danneggiato l’ala anteriore. Per questo motivo al madrileno gli è stata segnalata la bandiera bianco e nera.

Al trentaduesimo giro Hamilton ha dato il via alla danza dei pit stop per tutti coloro che stavano davanti. Seguito a ruota da Ocon, ma non dalle due Ferrari che hanno deciso di aspettare un paio di tornate in più per chiamare dentro il pilota spagnolo.Nel frattempo la strategia del messicano di non fermarsi più era andata a monte quando gli si è rotta l’ala in un contatto con una Haas.

L’ARRIVO DELLA PIOGGIA

Solo al quarantasettesimo giro Leclerc si è fermato. Mentre per vedere il pit stop lato Verstappen, Alonso e Russell si è dovuto aspettare ancora– in quel momento rispettivamente in prima, seconda e terza posizione. Al quarantaduesimo giro ha però cominciato a piovere creando scompiglio in pista. Errore in casa Aston Martin nel richiamare all’inizio il due volte campione del mondo per montare media nuova, cosa che lo ha obbligato a rientrare poco dopo per un’intermedia.

Quando tutti hanno cominciato a montare gomma intermedia (e aldilà dell’attuale performance), la Ferrari ha dato nuovamente prova di poca lucidità nei momenti in cui c’è da affrontare una variabile imprevista. Con la tanta pioggia si sono viste tante bandiere gialle per via dei diversi lunghi. Fra questi per il mancato rientro in pista in sicurezza a Russell gli sono stati combinati cinque secondi.

Dopo una decina di minuti di caos la pioggia ha cominciato ad attenuarsi e la gara ha ripreso un ritmo regolare. Se non per i due ritiri di Stroll e di Magnussen, tutte le macchine sono arrivate al traguardo. In tutte le condizioni Verstappen e la sua Red Bull hanno dimostrato (se ce ne fosse stato il bisogno) le loro qualità vincendo alla grandissima. Alonso secondo e Ocon terzo chiudono il podio del GP di Monaco. Parentesi Ferrari: Leclerc sesto, Sainz ottavo.

TOP 10