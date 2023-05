GP Monaco, Tsunoda: “Risultato frustrante, il passo c’era”

Per il pilota AlphaTauri è stata una domenica deludente, rovinata dall’amplificarsi del problema ai freni riscontrato durante il weekend

Quello andato in scena ieri sul circuito di Montecarlo è stato un GP di Monaco che, nelle battute finali, ha cambiato diverse carte in tavola. Se le prime posizioni sono, di fatto, rimaste invariate, nella metà e nella parte finale della classifica diversi piloti hanno subito sorti diverse dalle aspettative raccolte ieri dopo la sessione di qualifica. Uno di questo, Yuki Tsunoda. Il pilota AlphaTauri, che scattava dalla nona casella sulla griglia di partenza, ha dimostrato di avere un ottimo ritmo sul tracciato monegasco. Complice anche un’ottima strategia del team, per il pilota giapponese sembrava ormai essere messo in cassaforte un buon risultato.

RISULTATO FRUSTRANTE

Tuttavia, così non è stato. Tsunoda ha chiuso il GP di Monaco in quindicesima posizione, risultato frustrante per lui e per l’intero team, che nel corso del weekend ha dato prova di essere competitivo e di poter andare a punti. Dopo l’arrivo della pioggia, il pilota AlphaTauri ha faticato con i freni della propria monoposto, e di questo hanno risentito notevolmente i tempi sul giro, tant’è che le due McLaren hanno sfruttato l’occasione per accaparrarsi qualche posizione in più.

Al di là della delusione per il risultato finale, la monoposto è apparsa molto competitiva e apre uno spiraglio di speranza anche in vista del prossimo appuntamento sul circuito spagnolo. “È un risultato difficile perché abbiamo mostrato un buon ritmo ed eravamo in controllo, soprattutto sull’asciutto“, ha dichiarato Tsunoda al termine del GP di Monaco. “Con l’inizio della pioggia, il tempismo del pit stop è stato perfetto, il team ha fatto un buon lavoro. Il problema con i freni che ho avuto per tutto il weekend, si è amplificato con la pioggia ed è stato difficile controllare e gestire la situazione“.

“Mi sono sentito un passeggero da quel momento fino alla fine della gara. Certo, sono frustrato e lo è anche la squadra, perché oggi la zona punti era possibile. Difficile accettarlo, ci sono ancora cose da migliorare, ma ci sono sicuramente anche aspetti positivi da trarre da questo fine settimana. Ora resetteremo tutto e ci concentreremo su Barcellona“, ha poi concluso il pilota AlphaTauri.